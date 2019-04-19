Başkan Oğuz Liseli Mucitlerle Buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında Kahramankazanlı lise öğrencilerinin hazırladığı birbirinden yaratıcı projeleri inceledi.



Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırlanan projeler törenle tanıtıldı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ile öğrenciler ve veliler katıldı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler bilim fuarının açılışını gerçekleştirdi. Davetliler daha sonra şenlik kapsamında hazırlanan projeleri yakından inceleyerek, öğrencilerden bilgi aldı.

Her zaman yanlarındayız

Başkan Oğuz, fuarın öğrencilerin bilimsel araştırmalara ve yeni buluşlara ilgi göstermesi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Geleceğin bilim adamları ve mucitlerinin hazırladıkları projeleri oldukça beğendim ve incelemekten keyif aldım. Birçok yaratıcı proje görme fırsatımız oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Kahramankazan Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu. Proje yürütücüsü Matematik Öğretmeni Münevver Aksoy da, fuar kapsamında 30 projenin yer aldığını belirterek, “Öğrencilerimizin fikirlerini proje haline getirmeleri onların da çok hoşuna gitti. İnşallah önümüzdeki senelerde daha güzel projelerle devam edeceğiz” dedi.