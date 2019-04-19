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Futbolda Haftanın Programı

Spor Toto Süper Lig'e 29'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 30'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 32'nci hafta müsabakaları yapılacak.

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Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 30'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 32'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

21 Nisan Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)

Yarın:

14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)

14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

21 Nisan Pazar:

14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer)

16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk)

19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

22 Nisan Pazartesi:

19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

21 Nisan Pazar:

15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Darıca Gençlerbirliği (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Bandırmaspor Baltok-Menemen Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Tarsus İdmanyurdu-Fatih Karagümrük (Tarsus İlçe)

15.30 BAK Spor-Sivas Belediyespor (Ankara OSTİM)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.30 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)

15.30 Şanlıurfaspor-Tokatspor (Şanlıurfa GAP)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor (Karaelmas Kemal Köksal)

Beyaz Grup

21 Nisan Pazar:

15.30 Bayrampaşa-Manisaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Niğde Anadolu-Sarıyer (Niğde 5 Şubat)

15.30 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor (İnegöl İlçe)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

15.30 Kastamonuspor 1966-Sakaryaspor (Gazi)

15.30 Yılport Samsunspor-UTAŞ Uşakspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15.30 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Esenler)

15.30 Keçiörengücü-Hacettepe (Ankara Aktepe)

TFF 3. Lig

1. Grup

21 Nisan Pazar:

15.30 Erzin Belediyespor-Körfezspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 Yomraspor-Artvin Hopaspor (Yomra İlçe)

15.30 Batman Petrolspor-Kozan Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

15.30 Hekimoğlu Trabzon-Tire 1922 (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Şile Yıldızspor-Nevşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

15.30 Erbaaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Erbaa İlçe)

15.30 Ergene Velimeşespor-Silivrispor (Ergene Velimeşe)

2. Grup

21 Nisan Pazar:

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Pazarspor-Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

15.30 Yeni Orduspor-Kemerspor 2003 (Ordu 19 Eylül)

15.30 Düzcespor-Elaziz Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Ofspor- Altındağ Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.30 Bergama Belediyespor-Esenler Erokspor (Bergama 14 Eylül)

15.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Alibeyköyspor (Ziya Altınoğlu)

15.30 Adıyaman 1954-Karşıyaka (Adıyaman Atatürk)

15.30 Kızılcabölükspor-Osmaniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

3. Grup

21 Nisan Pazar:

15.30 Bayburt İl Özel İdare-Karacabey Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Bucaspor-Gölcükspor (Yeni Buca)

15.30 Diyarbekirspor-Muğlaspor (Diyarbakır)

15.30 Cizrespor-Yeni Çorumspor (Cizre İlçe)

15.30 Payasspor-Turgutluspor (Payas İlçe)

15.30 Serik Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

15.30 Bağcılarspor-1461 Trabzon (Bağcılar Mahmutbey)

15.30 Kocaelispor-Ankara Adliyespor (Kocaeli)

15.30 Halide Edip Adıvarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Yusuf Ziya Öniş)

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