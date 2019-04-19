Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 12:06 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:07 TSİ

Türk Telekom'a "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" Ödülü

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal: "Engelli vatandaşlarımıza özel olarak hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulamamızın ödüle layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz"

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk Telekom, engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirdiği "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması" ile Global Business Excellence Ödülleri 2019 kapsamında "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket tarafından geliştirilen "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması", Global Business Excellence 2019 kapsamında "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" kategorisinde ödüllendirildi.

Engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde geliştirilen ve ücretsiz indirilebilen uygulama içerisinde, "Para Tanıma, Panik Butonu, Pusula ve Vakitler, Yakınım Nerede, Videoya Altyazı Ekle, E-Kitap ve Neredeyim" gibi özellikler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, engelli vatandaşlara özel olarak hayata geçirdikleri "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması"nın ödüle layık görülmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türk Telekom olarak tüm çalışmalarını, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sürdürdüklerini vurgulayan Önal, "Bu kapsamda engelli vatandaşlarımıza özel olarak hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulamamızın ödüllere layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’nin lider entegre operatörü olarak, hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması

Açıklamada verilen bilgiye göre, uygulamada engellilerin günlük yaşamda ihtiyaç duyabileceği pek çok özellik bulunuyor. Türkiye'de engelliler için ilk kez geliştirilen "Para Tanıma" özelliği, kullanıcılar için internet bağlantısına ihtiyaç duymadan alışverişte Türk lirasını tanımalarına imkan sağlıyor.

Kullanıcıların acil durumlarda yakınlarından yardım isteyebildiği "Panik Butonu" uygulaması ile engelliler bir panik anında lokasyon bilgilerini tek bir dokunuşla veya önceden belirlenen sesli komutlarla yakınlarına gönderebiliyorlar. Aynı zamanda kullanıcılar 155 Polis, 112 Ambulans ve 182 Sosyal Destek hattına kolayca ulaşabiliyor. Uygulama içerisindeki "Pusula ve Vakitler" özelliği sayesinde kullanıcılar, namaz vakitlerine ulaşabilirken sesli yönlendirmelerle bildirim alabiliyor. "Yakınım Nerede" özelliği ise harita üzerinde eş, çocuk ve arkadaşların gerçek zamanlı takip edilmesine imkan tanıyor.

İşitme engelliler "Videoya Altyazı Ekle" özelliği ile ekledikleri videoları otomatik altyazı oluşturarak izleyebiliyor. Öte yandan uygulama içerisindeki "E-Kitap" özelliği, engellilere telefonlarında bulunan kitapları sesli olarak dinleme fırsatı sunuyor.

Kullanıcılar, "Neredeyim" özelliğiyle de harita üzerindeki konumlarını öğrenebiliyor, sesli olarak dinleyebiliyor ve yakınlarıyla paylaşabiliyor.

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:06 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Renault, elektrikli "EZ-FLEX"i Fransa'da VIVA Teknoloji Fuarında Sergileyecek mask
Renault, elektrikli "EZ-FLEX"i Fransa'da VIVA Teknoloji Fuarında Sergileyecek
Hepsiburada 23 Nisan'a Özel Kampanyası Başlattı mask
Hepsiburada 23 Nisan'a Özel Kampanyası Başlattı
Yapı Kredi Tahsili Gecikmiş Alacaklarını Sattı mask
Yapı Kredi Tahsili Gecikmiş Alacaklarını Sattı
İletişim Standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Belirleyecek mask
İletişim Standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Belirleyecek
19 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
19 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Türk Telekom'a "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" Ödülü mask
Türk Telekom'a "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" Ödülü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor mask
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

GALERİ

Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL