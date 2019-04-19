Renault, elektrikli "EZ-FLEX"i Fransa'da VIVA Teknoloji Fuarında Sergileyecek

Renault’nun elektrikli ve bağlantılı hafif ticari aracı EZ-FLEX, şehir içi teslimat için tasarlanmış kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir araç olarak öne çıkıyor.

Renault Grubu açıklamasına göre, elektrikli, internet bağlantılı, kompakt ve atak bir hafif ticari araç olan Renault EZ-FLEX, 3,86 metre uzunluk ve 1,65 metre genişliğinin yanı sıra 1,88 metre yüksekliği ile park kolaylığı sağlıyor. Kompakt kokpiti sayesinde, 3 metreküp hacimle boyutlarına göre son derece geniş bir yükleme kapasitesine sahip olan model, hafif ticari araç kullanım özelliklerinden de taviz vermemiş oluyor. 4,5 metre dönüş çapı, araca mükemmel bir manevra kabiliyeti sunuyor.

100 kilometre menzile sahip

Renault EZ-FLEX’te her şey kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Kolay erişime sahip geniş sürücü kabini, sürüş bilgilerine kolay ve hızlı erişim sağlayan gösterge paneli, geniş görüşün yanı sıra basit ve kullanışlı araç kumandalarına sahip. Araçta sunulan hizmet ve uygulamalara ek olarak, farklı profesyonel kullanımlara yönelik uygulamalar da mevcut.

Arka yük bölmesi, yüksekliği ve kolay erişimi sağlayan kapılar sayesinde ergonomik özelliklere sahip olan EZ-FLEX, farklı profesyonel ihtiyaçları karşılayabilecek çeşitli modüler sistemleriyle de öne çıkıyor. Şehir merkezlerinde kullanılabilen ve 100 kilometre menzile sahip elektrikli EZ-FLEX modelinin ilk gösterimi, 16-18 Mayıs’ta Fransa’daki VIVA Teknoloji Fuarı’nda gerçekleşecek.

Konum, menzil, sürat ve duraklamalar gibi çeşitli veriler toplanacak

Açıklamaya göre, on civarında Renault EZ-FLEX, Avrupa'da bu alanda hizmet veren profesyonel şirketlere 2 yıl boyunca denetilecek.

Renault EZ-FLEX’te kullanıcıların geri bildirimlerinin daha iyi okunmasını sağlayacak sensörler bulunuyor. Konum, menzil, sürat ve duraklamalar gibi çeşitli veriler toplanacak ve günlük kullanımların anlaşılabilmesi amacıyla, bu veriler gerçek zamanlı olarak veya günde bir kere internet bağlantı özelliği sayesinde bir araya getirilmek üzere yüklenecek.

Bu verilerin analizinin, profesyonellerle birlikte yapılması Renault’ya, güncel şehir içi lojistik ihtiyaçlarına uygun araçlar tasarlama imkanı sağlayacak. Renault, şehir içi yük taşıma ile ilgili ortak bir vizyon elde etmek amacıyla, tüm ekosistem bileşenlerini de göz önünde bulundurarak fiili şartlarda bir aracı ve hizmetlerini test etmeyi hedefliyor.

Bu deneyimleme ile Renault, yarının inovasyonuna hazır olmak ve otomobil tasarlamak için yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. Herkes için bugünün ve geleceğin sürdürülebilir mobilitesini sağlamak amacı ile hareket eden Renault Grubu, EZ-PRO konsept otomobilinden sonra, Renault EZ-FLEX ile geleceğin mobilitesine yönelik keşif çalışmalarına devam ediyor.