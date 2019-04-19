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Godiva, Amerika'daki İlk Kafesini New York'un Lexington Bulvarı'nda Açtı

Godiva, 5 kat büyüme stratejisi kapsamında, yeni konseptiyle ilk kafesini New York’ta hizmete sundu.

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Godiva'dan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding’in premium çikolata alanındaki lider markası Godiva, Amerika'daki ilk kafesini New York'un Lexington Bulvarı'nda açtı.

Godiva yeni kafe konseptinde içinde tatlı, tuzlu yiyecekler, markaya özgü içecekler ve çok daha fazlasını barındıran yeni bir menü sunuyor. Yeni konseptli kafeler, geliştirilen ürün kategorileriyle hediyelik çikolata dışında da günün her saatinde kendini ödüllendirmek isteyen tüketicilere farklı seçenekler sunacak. Önümüzdeki 6 yıl içinde, 5 kat büyümeyi hedefleyen marka, bu stratejinin bir parçası olarak ürün yelpazesini genişletecek ve kafe yatırımlarını sürdürecek. Halihazırda Japonya, Çin, Belçika ve Orta Doğu’daki kafe konseptiyle uluslararası alanda büyük başarı yakalayan Godiva, New York’ta açılan yeni kafesiyle birlikte, yeni bir iç tasarım ve inovatif bir menü sunacak.

Bu anlamda Belçika kökenini ve inovatif yiyecek trendlerini ilham kaynağı olarak gören Godiva’nın Baş Çikolata Şefi Thierry Muret de markanın yeni kafe konsepti için özel bir menü hazırladı.

Hedef 6 yılda 2 bin kafe

Godiva yeni konseptiyle 2019 yılının sonuna kadar New York’ta 11, altı yıl içinde Amerika’da 400’ün üzerinde, dünyada ise toplam 2 bin kafeye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Godiva Chocolatier Üst Yöneticisi (CEO) Annie Young-Scrivner, değişen tüketici davranışlarına uyum sağlamaya çalıştıkları bu dönemin Godiva için çok önemli bir zamanlama olduğunu belirterek, "Önümüzdeki altı yıl boyunca, Amerika'ya odaklanıp, dünya çapında da 2 bin kafe açmak gibi agresif bir büyüme planımız var. New York'ta Godiva Cafe’nin açılması bizim için önemli bir dönüm noktası. İster kahvaltı, öğlen atıştırması, ister bir öğleden sonra tatlısı ya da her zamanki tatil veya özel günlerin çok ötesinde, müşterilerimizin kendilerini ödüllendirmek için uğramak istedikleri bir nokta ve günlük yaşamlarının bir parçası olmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bugün 12:55 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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