GittiGidiyor 75 TL'ye Varan Worldpuan Kazandırıyor

Worldcard sahipleri GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 TL ile 999 TL arasındaki peşin ve taksitli alışverişlerde 25 TL Worldpuan, tek seferde bin TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlerde ise 50 TL Worldpuan kazanıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 100 bin satıcısı ve 23 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye’nin öncü e- ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi ile iş birliği yapan platform, kullanıcılarının alışveriş yaparken kazanmasını sağlıyor. 16 Nisan-15 Mayıs'ta Worldcard sahipleri GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 TL ile 999 TL arasındaki peşin ve taksitli alışverişlerde 25 TL Worldpuan, tek seferde bin TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlerde ise 50 TL Worldpuan kazanıyor.

Kampanyaya World Mobil uygulamasından katılanlar ise tek seferde yapacakları 500 TL ile 999,99 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 25 TL'ye ek 25 TL ile toplamda 50 TL Worldpuan kazanıyor.

Tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde ise 50 TL'ye ek olarak 25 TL ile toplamda 75 TL Worldpuan kazanma şansını yakalıyor.