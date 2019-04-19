Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 21 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Tünel,14.00 ile 16.15 saatleri arası Asya-Avrupa yönünde, 15.00 ve 16.15 saatleri arasında da Avrupa- Asya yönünde araç trafiğine kapatılacak.
Bugün 13:00 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 13:01 TSİ
Avrasya Tüneli 21 Nisan Pazar Günü Trafiğe Kapatılacak
Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle 21 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak.
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