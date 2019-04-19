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Schlumberger'ın Karı Yüzde 19,8 Azalarak 421 Milyon Dolara Geriledi

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Schlumberger'ın net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 azalarak 421 milyon dolara geriledi.

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Schlumberger'den yapılan açıklamada, şirketin net karının geçen yılın ocak-mart döneminde 525 milyon dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin hisse başına karının 0,38 dolardan 0,30 dolara düştüğü kaydedilen açıklamada, Schlumberger'ın net karının da yüzde 19,8 azalarak 421 milyon dolara gerilediği ifade edildi.

Ayrıca açıklamda, şirket gelirlerinin yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 7,88 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schlumberger Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Paal Kibsgaard, yılın ilk çeyreğinde şirketin Kuzey Amerika'daki faaliyetlerinde ve kuzey yarım küredeki sezonluk uluslararası faaliyetlerinde düşüş olduğunu kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki algının bu yıl içinde düzelmesinin beklendiğini belirten Kibsgaard, bunun Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın üretimlerinde kesintiye gitmesi, Kuzey Amerika'da kaya petrolü üretimindeki artışın yavaşlaması ve küresel petrol talebi görünümünün güçlü kalmasıyla desteklendiğini ifade etti.

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Bugün 13:03 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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