DEAŞ Militanı Bursa’da Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, MİT Bölge Daire Başkanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Nisan 2019 günü birlikte yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; DEAŞ Terör Örgütü üyesi olarak hakkında yakalama kararı olan E.Y. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat ile göz altına alınan E.Y. adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(Süleyman Aydın/İHA)