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Millilerin Geniş Aday Kadrosu Açıklandı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen Avrupa Altın Ligi’ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın geniş aday kadrosu açıklandı.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 8 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Altın Ligi için Ankara’da kampa girecek. Milliler, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek. 12 takımın katılımı ile 3 grup şeklinde düzenlenecek CEV Avrupa Altın Ligi’nde ay-yıldızlılar, A Grubu’nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek.

  • MİLLİLERİN MÜSABAKA PROGRAMI ŞÖYLE:
  • 26 Mayıs: Türkiye - Letonya (Sivas 14.00)
  • 29 Mayıs: Belçika - Türkiye (Brüksel TSİ 21.00)
  • 1 Haziran: Slovakya - Türkiye (Nitra TSİ 19.30)
  • 8 Haziran: Türkiye - Slovakya (Malatya 16.30)
  • 12 Haziran: Türkiye - Belçika (Trabzon 16.30)
  • 16 Haziran: Letonya - Türkiye (Riga TSİ 18.10)
  • 21-22 Haziran Final Four (Tallin/Estonya)

CEV AVRUPA ALTIN LİGİ’NE KATILACAK A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI’NIN GENİŞ ADAY KADROSU İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Pasörler: Arslan Ekşi (Halkbank), Selçuk Keskin (Galatasaray), Oğulcan Yatkın (Fenerbahçe), Muzaffer Yönet (Galatasaray)

Smaçörler: Burutay Subaşı (Halkbank), Baturalp Burak Güngör ( İstanbul BBSK), Yasin Aydın (Galatasaray), Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), Batuhan Avcı (Beşiktaş), Efe Bayram (Halkbank), Abdullah Çam (Halkbank), İzzet Ünver (Fenerbahçe)

Orta Oyuncular: Mert Matic (Arkas Spor), Çağatay Osman Durmaz (Maliye Piyango), Doğukan Ulu (Galatasaray), Ertuğrul Gazi Metin (Jeopark Kula Bld.), Oğuzhan Karasu (Fenerbahçe), Halil İbrahim Kurt (Fenerbahçe)

Pasör Çaprazları: Metin Toy (İstanbul BBSK), Adis Lagumdzija (Arkas Spor)

Liberolar: Hasan Yeşilbudak (Halkbank), Burak Mert (Arkas Spor), Volkan Döne (Ziraat Bankası), Onurcan Çakır (Galatasaray)

(İHA)

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Bugün 13:08 TSİ İHA Ankara- Spor

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