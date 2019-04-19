Millilerin Geniş Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 8 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Altın Ligi için Ankara’da kampa girecek. Milliler, 26 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında oynanacak olan CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek. 12 takımın katılımı ile 3 grup şeklinde düzenlenecek CEV Avrupa Altın Ligi’nde ay-yıldızlılar, A Grubu’nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek.
- MİLLİLERİN MÜSABAKA PROGRAMI ŞÖYLE:
- 26 Mayıs: Türkiye - Letonya (Sivas 14.00)
- 29 Mayıs: Belçika - Türkiye (Brüksel TSİ 21.00)
- 1 Haziran: Slovakya - Türkiye (Nitra TSİ 19.30)
- 8 Haziran: Türkiye - Slovakya (Malatya 16.30)
- 12 Haziran: Türkiye - Belçika (Trabzon 16.30)
- 16 Haziran: Letonya - Türkiye (Riga TSİ 18.10)
- 21-22 Haziran Final Four (Tallin/Estonya)
CEV AVRUPA ALTIN LİGİ’NE KATILACAK A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI’NIN GENİŞ ADAY KADROSU İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:
Pasörler: Arslan Ekşi (Halkbank), Selçuk Keskin (Galatasaray), Oğulcan Yatkın (Fenerbahçe), Muzaffer Yönet (Galatasaray)
Smaçörler: Burutay Subaşı (Halkbank), Baturalp Burak Güngör ( İstanbul BBSK), Yasin Aydın (Galatasaray), Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), Batuhan Avcı (Beşiktaş), Efe Bayram (Halkbank), Abdullah Çam (Halkbank), İzzet Ünver (Fenerbahçe)
Orta Oyuncular: Mert Matic (Arkas Spor), Çağatay Osman Durmaz (Maliye Piyango), Doğukan Ulu (Galatasaray), Ertuğrul Gazi Metin (Jeopark Kula Bld.), Oğuzhan Karasu (Fenerbahçe), Halil İbrahim Kurt (Fenerbahçe)
Pasör Çaprazları: Metin Toy (İstanbul BBSK), Adis Lagumdzija (Arkas Spor)
Liberolar: Hasan Yeşilbudak (Halkbank), Burak Mert (Arkas Spor), Volkan Döne (Ziraat Bankası), Onurcan Çakır (Galatasaray)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz