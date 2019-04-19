“Yeni IRA” İrlandalı Gazeteciyi Öldürdü

Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde Perşembe akşamı başlayan protesto gösterileri sırasında 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee hayatını kaybetti. Sokak gösterilerinde polise yaklaşık 50 molotof kokteyli atılırken, silahlı bir kişi polise doğru ateş etti ve mermilerden biri gazeteci Lyra Mckee’ye isabet etti. Kuzey İrlanda Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olay “terör saldırısı” olarak nitelendirildi. Soruşturmayı yürüten dedektifler, cinayetin ülkede yükselen “Yeni IRA” örgütü tarafından yapıldığını söyledi.

Emniyet Müdürü Yardımcısı Mark Hamilton, “Teröristlerin şiddet eylemlerine başladığı gibi bu cinayetin yaşanması çok korkunç oldu, halkın bir bölümü tehdit altında. Bu, sadece bir genç kadın cinayeti değil, bu şehrin insanlarına saldırıdır” dedi.

“Yeni IRA” olarak adlandırılan Gerçek İrlanda Cumhuriyet Ordusu, 1997 yılında kuruldu. Örgüt, İrlanda adasında Birleşik İrlanda devletini kurmayı amaçlıyor.

(İHA)