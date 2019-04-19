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Anadolu Isuzu, Yeni Markası Anadolu Savunma ile IDEF 2019'a Katılacak

Anadolu Isuzu, yeni markası Anadolu Savunma ile geliştirdiği Seyit Askeri Kamyon Ürün Ailesi'ni, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2019) tanıtacak.

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Anadolu Isuzu tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, "Anadolu Savunma" markası ile geliştirdiği askeri kullanıma yönelik ağır kamyonlarla IDEF 2019'a katılacak.

Böylece fuar kapsamında Anadolu Isuzu, ismini Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı'dan alan Seyit Askeri Kamyon Ürün Ailesi'ni ilk kez sergilemiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimleriyle yıllardır hizmet verdikleri savunma sektöründe iyi tanındıklarını belirtti.

Anadolu Savunma markası altında Seyit ürün ailesine ait araçlarıyla sektöre verdikleri hizmetleri daha üst sınıfa doğru genişlettiklerini aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

"Yerlilik odağımızla bunu ağır kamyonlara da taşıyoruz. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla ortaya yüksek performanslı, güvenilir, idamesi kolay ve maliyet-etkin bir ürün ailesi koyduk. Yerli ve milli Seyit ürün ailemiz, en başta standartları çok yüksek bir kullanıcı olan Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, birçok ülkenin silahlı kuvvetinin tam da aradığı araçlardan oluşuyor. Bu nedenle ürün ailemizin büyük bir ilgi göreceğinden şüphemiz yok."

Seyit Askeri Kamyon Ürün Ailesi

Seyit Askeri Kamyon Ürün Ailesi, Anadolu Savunma ile Çek Tatra grubu arasındaki ortaklık sonucunda gün yüzüne çıktı. Altyapısında Tatra'dan destek alınan araçların, başta zırhlı kabin olmak üzere tasarımları tamamen Türk mühendislerince Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ağır koşullar altında ve zor coğrafi şartlarda çalışmaya oldukça uygun bir şekilde tasarlanan Seyit serisi araçlar, 8x8'den başlayarak 20x20'ye kadar farklı konfigürasyonlarda ve farklı motor seçenekleriyle üretilebiliyor.

Zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimlerini de devam ettiren Anadolu Isuzu, yeni alt markası Anadolu Savunma ile tüm yol şartlarında gidebilen ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen kamyon çözümleriyle başta Türk savunma sanayisi olmak üzere, distribütörlerinin bulunduğu tüm yurt dışı pazarlardaki varlığını arttırmayı hedefliyor.

Savunma sanayisinde, her türlü lojistik amaçlı taktik tekerlekli ürün gruplarında yer almayı amaçlayan Anadolu Savunma, IDEF fuarında, bu segmentteki 8x8 tank taşıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç, 8x8 kurtarıcı araç ve 4x4 taktik tekerlekli araç modellerini sergiliyor.

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Bugün 13:18 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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