Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 13:29 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:30 TSİ

19 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,70 lira oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Kapalıçarşı’da 237,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,70 liradan, bin 565 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 586 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 530 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 550 liradan, 765 liradan alınan Yarım Ziynet 775 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satılıyor.

(İHA)

# ALTIN FİYATLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 13:29 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Renault, elektrikli "EZ-FLEX"i Fransa'da VIVA Teknoloji Fuarında Sergileyecek mask
Renault, elektrikli "EZ-FLEX"i Fransa'da VIVA Teknoloji Fuarında Sergileyecek
Hepsiburada 23 Nisan'a Özel Kampanyası Başlattı mask
Hepsiburada 23 Nisan'a Özel Kampanyası Başlattı
Yapı Kredi Tahsili Gecikmiş Alacaklarını Sattı mask
Yapı Kredi Tahsili Gecikmiş Alacaklarını Sattı
İletişim Standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Belirleyecek mask
İletişim Standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Belirleyecek
19 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
19 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Türk Telekom'a "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" Ödülü mask
Türk Telekom'a "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" Ödülü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor mask
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

GALERİ

Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL