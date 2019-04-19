19 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 237,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,70 liradan, bin 565 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 586 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 530 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 550 liradan, 765 liradan alınan Yarım Ziynet 775 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satılıyor.

(İHA)