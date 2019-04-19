Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 13:46 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:47 TSİ

Ele Geçirilen 5 Ton Uyuşturucu İzmir’e Getirildi

İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 3 ay önce uluslararası deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye’ye getirileceği bilgisi üzerine uluslararası sularda yapılan dev operasyonla ele geçirilen 5 ton esrarın bulunduğu tekne İzmir Limanı’na getirildi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelenen operasyonla ele geçirilen 5 ton toz esrar maddesinin yüklü olduğu "Pervin Oğulları" isimli balıkçı teknesi, TCSG Umut isimli Sahil Güvenlik gemisine bağlanarak İzmir Limanı’na getirildi. İstihbari bilgiler üzerine geçtiğimiz günlerde Libya’ya 78 deniz mili, Tunus’a 150 deniz mili ve Türkiye’ye yaklaşık 750 deniz mili mesafede uluslararası sularda yapılan “Birlik” adlı operasyonda gemide bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin 250 milyon TL olduğu bildirildi.

OPERASYON YAPAN PERSONELE TEBRİK

İzmir Limanı’na gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Mete Çağlar, operasyonda görev yapan personeli tebrik etti. TCSG Umut’tan indirilen 135 çuval dolusu 5 ton toz esrar, narkotik ekipleri tarafından dizilerek sergilendi.

Uyuşturucu yüklü geminin getirildiği İzmir Limanı’nda Özel Harekat ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri de havadan önlem aldı.

(Ali Gözeten - Halil Karahan - Sinan Yeniçeri/İHA)

# KADINA ŞİDDET İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 13:46 TSİ İHA İzmir- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
DEAŞ Militanı Bursa’da Yakalandı mask
DEAŞ Militanı Bursa’da Yakalandı
Apartman Çatısı Alev Alev Böyle Yandı mask
Apartman Çatısı Alev Alev Böyle Yandı
Antalya Serik İlçesinde Çiftçiyi ''Dolu'' Vurdu mask
Antalya Serik İlçesinde Çiftçiyi ''Dolu'' Vurdu
Bayram tatili 9 gün oldu mask
Bayram tatili 9 gün oldu
Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim” mask
Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası teklifini geri çevirdim”
Esad Rejimi İdlib’e Saldırdı: 7 Sivil Öldü mask
Esad Rejimi İdlib’e Saldırdı: 7 Sivil Öldü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor mask
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

GALERİ

Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü mask
Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL