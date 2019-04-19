İklim Savunucuları Dev Fransız Firmalarına Girişi Engelledi

İklim savunucuları Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Societe Generale Bankası, Fransa Milli Elektrik Şirketi ve petrol şirketi Total’in genel merkezlerinin önünde protesto gösterileri düzenliyor. Binalara girişi engelleyen göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dev posterlerini taşıyarak, “Macron, kirletenlerin cumhurbaşkanı” diye slogan attı. Protestoların Total CEO’su Patrick Pouyanne’ın Angola Devlet Petrol Şirketi ve Libya Milli Petrol Kurumunun CEO’larıyla düzenlediği toplantıyla aynı gün yapılması dikkat çekti.

Gösteriyi organize eden Greenpeace’in sözcüleri, küresel ısınmanın artmasına sebep olan petrol ve doğalgaz endüstrileriyle bağlantılı şirketleri protesto ettiklerini dile getirdiler.

“Küresel suçun mahalli” yazılı pankartlar taşıyan protestocuların şirketlerin kapısından çekilmemesi üzerine polis, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Bunun üzerine bazı göstericiler kendilerini direklere ve kapılara kelepçeledi.

Şirket sözcüleri ise açıklama yapmaktan kaçındı.