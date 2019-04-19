İş Bankası, GES Yatırımları İçin Finansman Desteği Sunuyor

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, ülke ekonomisini destekleme yönünde yeni bir krediye imza atıyor.

Yatırımcılar, "İş'te Güneş Kredisi" ile azami 1 yıl anapara geri ödemesiz, 10 yıla varan vadelerde TL, dolar veya avro cinsinden kullanım gerçekleştirebilecek, esnek veya fatura öder gibi aylık eşit taksitlerle geri ödeme yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, kendi elektriğini üretmek isteyen işletmelerin yanında olduklarını belirterek, işletmelerin bu şekilde tasarruf edeceğini ve sektörel rekabette öne çıkacağını kaydetti.

Şencan, "İş Bankası şimdiye kadar toplam kurulu gücü 600 MW seviyesini aşan lisanslı ve lisanssız GES projesini finanse ederek bu tesislerin ülke ekonomisine kazandırılmasında önemli rol üstlendi. Önümüzdeki dönemde de çatı GES yatırımlarının yanı sıra yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine kaynak sağlamaya devam edeceğiz. Çatılarında veya aynı trafo merkezine bağlı boş arazilerinde, çevre dostu şekilde enerji üretmek isteyen tüm yatırımcıları İş Bankası şubelerine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.