Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 28 haftada sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 56 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kayseri ekibi ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 11. sırada yer alıyor.

46. Randevuda

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 28 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise 3 kez rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadeleyi Cimbom, 3-0 kazanmıştı.

Aslan Evinde 33 Maçtır Geçit Vermiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı 33 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 28 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Cimbom 14 Maçtır Yenilmiyor

Süper Lig’de son olarak dış sahada Beşiktaş’a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 14 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor’u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Semih ve Feghouli Sakat, Onyekuru ve Luyindama Cezalı

Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesinde Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru cezalı durumunda bulunuyor. Onyekuru, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Genç futbolcu bu sezon rakip fileleri 12 kez havalandırdı. 3 maç ceza alan Christian Luyindama bu müsabakayla birlikte cezasına tamamlayacak ve haftaya forma şansı yakalayacak. Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya’nın da tedavilerine devam ediliyor.

3 Futbolcu Ceza Sınırında

Galatasaray’da ayrıca 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmandaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Defansta Marcao ve Donk

Galatasaray’da defanstaki futbolcuların cezası ve sakatlığından dolayı Teknik Direktör Fatih Terim’in elinde bu alanda oynayabilecek 3 futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezası biten Marcao, Ryan Donk ve Ahmet Çalık görev bekleyecek. Muhtemel olarak bu bölgede Marcao ve Donk oynayacak.

Düdük Arda Kardeşler'de

Galatasaray ile Kayserispor mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcoğlu ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, daha önce iki kez Galatasaray’ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, bir galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)