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Bugün 14:24 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:25 TSİ

Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 74,30 puanlık artışla 96 bin 960 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı.

(İHA)

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Bugün 14:24 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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