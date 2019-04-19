Büyükşehir’de Sosyal Denge Tazminatı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ, MEMURLARA DESTEK AMACIYLA ARTIŞ YAPILMASI PLANLANAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI İLE İLGİLİ BAŞKANLIK YAZISINI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

-BAŞKAN YAVAŞ:

“KANUNA AYKIRI BİR KARARIN UYGULANMA İHTİMALİ YOKTUR”

“TAZMİNAT KONUSUNDA LİYAKATI ESAS ALACAĞIZ”

“MUHALEFETİN UZLAŞMAZ TUTUMU NEDENİYLE BELEDİYEDEKİ MEMURLAR EN AZ BİR AYLIK ARTIŞLI SOSYAL DENGE TAZMİNATINI ALMAKTAN MAHRUM KALDILAR”

-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE 2014 YILINA KADAR SOSYAL DENGE TAZMİNATI HİÇ VERİLMEZKEN, BU TARİHTEN İTİBAREN YIL YIL VE AY AY EKSİK YATIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde Büyükşehir Belediye çalışanlarına verdiği sözü tutmak ve Sosyal Denge Tazminatı konusunda artış yapılması konusunda ilk adımı attı.

Başkan Yavaş, “Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi ile ilgili yetkili sendikayla sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin başkanlık yazısı”nı Meclis gündemine taşıdı.

“TAZMİNAT KONUSUNDA LİYAKAT ESASTIR”

Tazminat ile ilgili yetkilendirme ve ardından da Sosyal Denge Tazminatına artış yapılması konusunun görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP grubu tazminatın tavan fiyatından ve herkese verilmesi yönünde teklif sundu.

Muhalefetin teklifini yasalara aykırı bularak itiraz eden Başkan Yavaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili Meclise başkanlık yazısı sunduk. Tazminat konusunda herkesin yaptığı işe göre, liyakata ve performansa göre zam esastır. Şimdi muhalefet çıkmış diyor ki; herkese eşit ver, yüzde 100 ver, tavandan ver. Yüzde 100 verilecek demek esasen pazarlık kavramını yok ediyor. Bu durum toplu sözleşme kavramının ruhuna da aykırıdır. Bu ‘emrimizi yerine getireceksiniz’ tavrıdır. Esasen bu durum başkanın takdirindedir. Bu karar sendika başkanı ile yapılacak görüşmeler ve pazarlık sonucunda alınır. Kanunen de böyledir, uygulaması da bugüne kadar bu şekilde yapılmıştır. Yasaya aykırı bir kararın uygulanması ihtimali yoktur. Bu görüşmelerde başkan bir yandan belediyenin mali durumuna bakar bir yandan da liyakati esas alarak karar verir. Ben Ankaralının parasını bankamatik diye tabir edilen, işe gelmeyen, işini aksatan kimseye yediremem.”

“BELEDİYE MEMURLARININ EN AZ BİR AY SOSYAL DENGE TAZMİNATI ALAMAMASININ SEBEBİ MUHALEFETİN TAVRIDIR”

Başkan Yavaş, muhalefetin bu tavrıyla Belediye memurlarının bir ay sosyal denge tazminatını alamayacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Muhalefet benim pazarlık şansımı ve yetkimi elimden almaya çalışıyor. Ne yazık ki Belediye Meclisi’nde hukuka aykırı girişimlerle Meclisin çalışmasını tıkayacak bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Burada bir yetki tecavüzü var. Sosyal Denge Tazminatı konusunda da muhalefetin yine menfi aynı tutumuyla karşı karşıya kaldık. Muhalefetin bu tutumu nedeniyle de belediyedeki memurlarımız en az bir aylık sosyal denge tazminatını yeni karar çıkıncaya kadar almaktan mahrum kaldılar. Kendilerine bu uzlaşmaz tavırlarından vazgeçerek, ortak akılla Ankara’ya ve Ankaralılara hizmet etmeyi tavsiye ediyorum. Hemşehrilerimizin de bizden beklediği budur.”

Yıl Yıl Uygulama Nasıldı

Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Denge Tazminatı uygulaması 2014 yılına kadar hiç verilmezken, bu yıldan sonra da yıl yıl farklılık gösterdiği dikkat çekiyor.

Bazı yıllarda hiç verilmeyen bazı yıllarda ise performansa dayalı olarak verilen Sosyal Denge Tazminatının bazı aylarda da farklı oranlarda verildiği tespit edildi.

01.01.2014-30.03.2014:

Sosyal Denge Tazminatının aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 100’ünün ilgili dönemdeki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar tüm personele eşit ödeme yapıldı.

30.06.2014-31.12.2015:

Genel Sekreter ve Yardımcıları, Genel Müdür ve Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetim Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarına en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde 100’ü verildi. Diğer personele performans kriterleri esas alınarak ortaya çıkan puan durumuna (20-40-60-80-100) göre ödeme yapıldı.

15.06.2017-31.12.2017:

Şube Müdürlerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 100’ü oranında ödenirken, diğer personele en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 50’si oranında ödendi.

01.01.2018-31.03.2019:

Genel Sekreter ve Yardımcıları, Genel Müdür ve Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetim Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Özel Kalem Müdürüne en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde 75’i oranında verilirken, diğer personele en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 50’si oranında ödeme yapıldı.