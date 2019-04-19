Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 14:42 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:43 TSİ

Başkan Oğuz'dan Güler Yüz Talimatı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz belediye personeliyle bir araya geldi. Kendisi başta olmak üzere tüm belediye personelinin Kahramankazan halkının hizmetkârı olduğunu vurgulayan Başkan Oğuzun personele ilk talimatı vatandaşa karşı güler yüzlü olun oldu.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz belediye personeliyle bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda başkan yardımcıları birim müdürleri ve tüm belediye personeli hazır bulundu.

Mesai Arkadaşınızım

Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada belediye personeline hitaben seçim sürecinde yaptığı 1 Nisandan itibaren mesai arkadaşınız olacağım Kahramankazana hep birlikte hizmet edeceğiz açıklamasını anımsattı. Başkan Oğuz seçimlerin artık geride kaldığını belirterek Artık Serhat Oğuz sizlerin bir mesai arkadaşınızdır. Kahramankazanımıza hep birlikte omuz omuza yürek yüreğe hizmet edeceğiz dedi. Tüm belediye personeline bugüne kadar verdikleri hizmetler ve çalışmalar için teşekkür eden Başkan Oğuz bundan sonra da aynı gayret ve çaba ile hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Halka Hizmet Hakka Hizmet

Belediye personeline yönelik ilk talimatını da veren Başkan Oğuz Sizlerden gerçekleştirmenizi istediğim ilk önemli nokta vatandaşlara karşı güler yüzlü olmanız. Güler yüzümüzü vatandaşa her zaman göstereceğiz. Çünkü biz onlara hizmetkar olmak için bu görevlerde bulunuyoruz. Bunu yalnızca mesai saatleri içerisinde değil günlük yaşantınızda da yapmanızı istiyorum. Çünkü başta ben olmak üzere her birimiz Kahramankazan Belediyesinin temsilcileriyiz. Halka hizmeti Hakka hizmet bilerek çıktığımız bu yolculukta aziz Kahramankazan halkının her zaman hizmetkarı olacağız diye konuştu. Başkan Oğuz ayrıca personelden çalışmalarında öz verili ve çözüm odaklı bir anlayış sergilemelerini isteyerek özellikle mesai saatleri içerisinde en yüksek verimle çalışmaları talimatını verdi.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 14:42 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Bereket Enerji, Arama Kurtarma Derneği İle İş Birliği Yaptı mask
Bereket Enerji, Arama Kurtarma Derneği İle İş Birliği Yaptı
Ramazan’ın Şerifin Habercisi Berat Kandili Bu Gece İcra Edilecek mask
Ramazan’ın Şerifin Habercisi Berat Kandili Bu Gece İcra Edilecek
Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı mask
Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı
Büyükşehir’de Sosyal Denge Tazminatı mask
Büyükşehir’de Sosyal Denge Tazminatı
30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı mask
30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
19 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
19 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor mask
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

GALERİ

Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL