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Soda ve Maden Suyu arasındaki farkı biliyor musunuz?

Soda ve Maden Suyu aynı zannedilen fakat birbirinden çok farklı iki içecek çeşidi. Uluslararası ve yasal mevzuatlarda mineralli su olarak tanımlanan maden suyu, yerkabuğunun farklı derinliklerinde doğal olarak oluşan, geçmiş olduğu farklı jeolojik katmanlardan bünyesine aldığı minerallerle zenginleşen yer altı sularıdır.

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Soda ise içilebilir nitelikte olan herhangi bir suya karbondioksit ilave edilmesi ile elde edilen yapay bir içecektir. Maden Suyu ya da mineralli sular kaynağından alınan suyun otomatik makinalarla doldurulup ambalajlanması ile elde edilebilirken, soda evlerde, otellerde vb. yerlerde soda makinaları ile yapılabilmektedir. Dolayısıyla maden suyu üretimi bir üretim prosesi olup, soda üretimi için herhangi bir üretim prosesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Belki de çoğumuz maden suyu ve sodanın isimleri farklı olsa da aynı etkide olduğunu düşünüyoruz. Fakat aralarınızda ciddi farklılıklar var. Mineralli su olan maden suyu, yerkabuğunun farklı derinliklerinde doğal olarak oluşan, geçmiş olduğu farklı jeolojik katmanlardan bünyesine aldığı minerallerle zenginleşen yer altı sularıdır. Ülkemizde yürürlükte olan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik’te içeriğinde 1.000 mg/lt’den daha fazla mineral içeren sular da Maden Suyu terimi kullanılabilmekte ve etikette beyan edilebilmektedir.

Soda ise içilebilir nitelikte olan herhangi bir suya karbondioksit ilave edilmesi ile elde edilen yapay bir içecektir. Soda ile maden suyunun en önemli farkı; maden suyunun içeriğinde bulunan birçok mineralle vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller karşılanabilmektedir. Maden suyu bu özelliği ile besleyici bir içecektir. Sodanın ise böyle bir fonksiyonelliği bulunmamaktadır.

İnsan sağlığını destekleyen bir içecek”

Bu noktada mineral ihtiyacımızı karşılamak için maden suyunun önemli bir yeraltı kaynağı olduğunu söyleyen Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, maden suyunun sağlıklı bir içecek olduğunu ve insan sağlığını desteklediğini söyledi. Maden suyunun kaynaklardan doğal yollarla çıkabileceği gibi teknik usullerle de çıkarılabildiğini söyleyen Demirel, “Maden Suları içeriğindeki mineral madde miktarına bağlı olmak üzere zengin, düşük ve çok düşük olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Avşar Maden Suyu içeriğindeki 3.297,4 mg/lt mineral madde ile Zengin Mineralli Su olarak tanımlanmaktadır. Mineral içeriğinde 2.300 mg/lt Bikarbonat, 756,3 mg/lt Sodyum, 80,1 mg/ lt Klorür, 53,8 mg/lt Kalsiyum bulunmakla birlikte, içerdiği 96,3 mg/lt Potasyum ülkemizde üretilen maden sularının içinde en yüksek değerlerden biridir. Potasyum vücudun sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması açısından majör öneme sahiptir” dedi.

Çocukların fiziksel gelişimi için önemli…”

Öte yandan gelişme çağındaki çocukların fiziksel gelişimi için vücuttaki mineral ihtiyacının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Demirel, “Özellikle kemik gelişimi için gerekli olan kalsiyumu karşılayabilmek için maden suları önemli bir içecektir. Maden sularının birçok bileşeni birlikte ihtiva etmesi sebebi ile birçok mineralin emiliminde sinerjik etkileri bulunmaktadır. Örneğin maden sularının magnezyum ve fosfor ihtiva etmesi beraberinde alınan kalsiyumun emilimini de arttırmaktadır. Bu sebeplerle gelişme çağındaki çocukların günlük mineral ihtiyacının karşılanması için maden suyu ilk tercih olmalıdır” diye açıkladı.

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