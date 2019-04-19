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Ankara Uluslararası Film Festivali 30 Yaşında

Ankara’nın kültür sanat dinamikleriyle film şenliği olarak yola çıkan Ankara Uluslararası Film Festivali 30 yaşında.

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Alper Taşdelen; “Bundan sonra Ankara ve İstanbul çok daha fazla sanatla anılacak. 31 Mart Baharımız olsun.” 

Başkentin kültür sanat dinamikleriyle film şenliği olarak yola çıktığı günden beri Çankaya Belediyesi tarafından da desteklenen Ankara Uluslararası Film Festivali 30 yaşında. MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilen Onur Ödülleri Töreni ile yola çıkan Festival, 10 günde 120 filmle Ankara’da sinema baharı yaşatacak.

Festivale katkılarından dolayı teşekkür plaketini Gazeteci Şükrü Küçükşahin’in elinden alan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dünya Kitle İletişimi ve Araştırma Vakfını 30 yıllık özveriyle Başkentin en eski kültür sanat festivalini yaşatmaya çalıştıkları için kutladı. Taşdelen, festivalin her yıl Ankara’ya baharı getirdiğine vurgu yaparak "Sanata verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. Ankara'da daha fazla kültür ve sanat olacak. Hasretini çektiğimiz Ankara'ya kavuşacağız”dedi. Bundan sonra Ankara ve İstanbul’un çok daha fazla sanatla anılacağını söyleyen Taşdelen, sözlerini “31 Mart Baharımız olsun” diyerek bitirdi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nca düzenlenen, 30. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde onur ödülleri sahiplerini buldu. Aziz Nesin Emek Ödülü’ne değer görülen Kadir İnanır festival heykelciğini DKİV Başkanı İrfan Demirkol’un elinden aldı. İnanır, Aziz Nesin’le ilgili anılarını aktardıktan sonra demokratik bir ülkede yaşanılması için düşünen, konuşan, cesur ve aydın insanlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Sanat Çınarı Ödülünü Vecdi Sayar’ın elinden alan Başkentli yazar Nazlı Eray ise onur duyduğunu ifade ederek, ödüle layık olmaya çalışacağını söyledi. Kitle İletişim Ödülüne layık görülen Gülse Birsel ise set çalışmaları yoğunluğundan katılamadığı törene bir video kaydı göndererek katılımcıları selamlayıp teşekkür etti.

Sunuculuğunu Şenay Gürler ve Ünsal Ünlü’nün yaptığı törene sanatçıların yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Milletvekili Mithat Sancar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat da katıldı.

 FESTİVAL 30, MOĞOLLAR 50 YAŞINDA

Festival programının ardından gerçekleştirilen Moğollar konseri izleyiciyi film müzikleri ile buluşturdu. 50 yılın öyküsünü aktaran Moğollar, dönem görselleri eşliğinde izleyicilere müzik yolculuğu yaptırdılar. Ağrı Dağı Efsanesi, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi efsaneleşmiş film müziklerinin yanı sıra geçmişte birlikte çalıştıkları Cem Karaca ve Barış Manço’nun eserlerini de seslendiren ekip, alkışlar eşliğinde izlendi.

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