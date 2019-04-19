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MEB Bakanı Selçuk’tan Başkan Altınok'a Tebrik Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok’u makamında ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MEB Bakanı Ziya Selçuk’u Keçiören Belediyesi’nin önünde karşıladı. Bakan Selçuk’u daha sonra makamında ağırlayan Altınok, yeni dönemde ilçeyle ilgili yapılacak projelerini aktardı. Özel olarak gerçekleşen sohbetin ardından Bakan Selçuk, Başkan Altınok’a Türk motifinin yer aldığı bir tablo hediye etti.

EĞİTİMDEKİ YENİLİKLER VE BAŞKAN ALTINOK’UN PROJELERİ KONUŞULDU

Yüzde 63,65’lik oy oranıyla Cumhur İttifakından AK Parti Keçiören Belediye Başkanı olarak seçilen Altınok’u tebrik eden ve yeni dönemde başarıların devamını dileyen Bakan Selçuk, misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etti. Eğitimdeki yenilikler ve Başkan Altınok’un eğitim projelerine ilişkin gerçekleştirilen sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

“EĞİTİM İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ”

Başkan Altınok, Milli Eğitim Bakanı ve aynı zamanda hemşerisi olan Ziya Selçuk’un ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok değerli Milli Eğitim Bakanımız, hemşerimiz, dostumuz Sayın Ziya Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretleri ve adaylık sürecimizde bizlere verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Eğitim için Milli Eğitim Bakanlığımızla her zaman olduğu gibi el ele vererek, gerek ülkemizde gerekse Keçiören’imizde seferberlik içerisinde olacağız. Tüm kurumlarımızla birlikte, sürdürülebilir bir eğitim sisteminin inşa edildiği bu süreçte Sayın Ziya Selçuk’a Keçiören Belediyesi olarak her tülü desteği vereceğiz” dedi.

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