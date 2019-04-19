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"Şubadap Çocuk" Orkestrası Ankaralı Miniklerle Buluşuyor

Çankaya Belediyesi ve Mülkiyeliler Birliği 23 Nisan öncesinde ünlü çocuk müzik topluluğu "Şubadap Çocuk" Orkestrası'nı Ankaralı miniklerle buluşturuyor. Topluluğun konseri, 21 Nisan saat 15.00’te Mülkiye Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

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Çankaya Belediyesi ve Mülkiyeliler Birliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ünlü çocuk müzik topluluğu "Şubadap Çocuk" Orkestrası'nı Ankaralı çocuklarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Barış, emek, evrim, doğa, ekoloji, akran zorbalığı gibi konularda ürettikleri şarkılarla büyük beğeni toplayan Şubadap Çocuk’un konseri, 21 Nisan'da Mülkiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Saat 15.00'te gerçekleşecek ücretsiz konserde Şubadap Müzik Topluluğu önceki dört albümün yanı sıra yeni çıkaracağı albümden de minik Ankaralılar için şarkılar seslendirecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında, Konur Sokak No:1 Kızılay adresinde bulunan Mülkiye Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konsere dileyen her vatandaş ücretsiz olarak katılabilecek.

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