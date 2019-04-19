TÜSİAV Verimlilik Platformu’nun “Yılın En Verimlileri Ödülleri” Sahiplerini Buldu

18 Nisan 2019 Perşembe günü Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, ve TÜSİAV üyeleriyle birlikte çok sayıda davetli katıldı.

KUTLU TAMAY “BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLMELİDİR”

Ödül törenini açılış konuşmasını TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay yaptı. Tamay konuşmasında verimliliğin kaynakların etkin kullanılması olduğunu ve kalkınmanın en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Tamay şöyle konuştu: “Hayatın her alanında kaliteyi artıran, işlerin arzu edilen biçimde sürdürülmesini ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını mümkün kılan verimlilik, şirketler için hayati önem taşımaktadır. İşletmelerde üretim kaynaklarının israf edilmeden en akılcı biçimde kullanılması, verimliliği artırmanın ana koşuludur. Verimlilik bir gelişme stratejisi olarak sürdürülebilir kalkınma ve büyümeyi sağlayacak en doğru yaklaşımdır. TÜSİAV Verimlilik Platformu olarak bizler; her yıl olduğu gibi, bu yıl da Verimli olan firmaları, kişileri ve kuruluşları araştırdık. Değerlendirmeler yaptık, önde gelen kurum ve kuruluşlardan fikir ve yorumlar aldık. Bu çalışmalarımızın ışığında 2018 yılında kazandıkları başarılarla, yaptıkları atılımlarla, Ekonomimize kazandırdıkları katma değer ve sağladıkları istihdamla; Verimlilik Ödüllerini hak eden bu isimleri belirlerdik. Ve şimdi de bu değerli kişi ve kuruluşları sizlerin de huzurunda ödüllendireceğiz. Eğer onları zafere giden bu zorlu yolda, biraz daha destekleyebilir ve teşvik edebilirsek, bizlerde gerçekten çok mutlu olacağız. Çünkü bize göre, başarı ödüllendirilmelidir.”

VELİ SARITOPRAK: “VERİMLİ ÇALIŞMAK DALGALI DENİZDEN BALIK TUTABİLMEKTİR”

Kutlu Tamay’ın ardından kürsüye gelen TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ise artık bir gelenek haline gelen “TÜSİAV Verimlilik Ödülleri” için 3 ay öncesinde çalışmaya başladıklarını, kendi iş dallarında ve sektörlerinde ülke menfaatlerini düşünerek azimle çalışan kişi, kurum ve kuruluşları belirleyerek ödül sahiplerini belirlendiklerini ifade etti. Başkan Sarıtoprak “Son aylarda Kutlu Tamay ile birlikte 30 iş yeri açılışına katıldım. Gelişme yönündeki umudum artarak devam etti. Verimli çalışmak dalgalı denizden balık tutabilmektir. Ödül verdiğimiz tüm dostlar iş, aş ve istihdam sağlamış, bu zor dönemde yatırım yapmış cesur kimselerdir. Dünya bu hızla değişim yaşarken Türkiye içten içe geri kalıyor. Ancak biz Türk sanayicimize, Türk işadamımıza ve girişimcilerimize güveniyoruz. Ve hep birlikte çok daha verimli olabilmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Herkes ülkesi için ne yapabiliyorsa yapsın. Herkes yaptığı işin en iyisini yapsın. Çok çalışalım, çok üretelim ve çok katma değer sağlayalım. Ancak bu şekilde yaparsak, çok çalışırsak, çok üretirsek ülkemiz daha ileriye gider. Çocuklarımız için, torunlarımız için bunları yapmamız lazım. İşte bugün burada ödül alan tüm değerli dostlarımız da bu düşünce içerisinde olan ve ülkesi için canla başla çalışan kişiler. Her birine tekrar huzurunda teşekkür etmek istiyorum, çok çalıştıkları, çok ürettikleri ve verimli oldukları için”

Konuşmaların ardından Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, gazeteciler ve bilim adamlarından oluşan ödül jürisi tarafından belirlenen Yılın En Verimlileri’ne ödülleri takdim edildi.

“YILIN EN VERİMLİLERİ ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU”

En Verimli Sanayi Odası Ödülü Ankara Sanayi Odası’nın oldu. Ödülü Ankara Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir alacak.

En Verimli İşadamı ödülü IMMUNAT A.Ş. - Adnan Akar’a,

En verimli İş Kadını ödülü Güzelgün Danışmanlık Şerife Gürsel Güzelgün’e,

En verimli Turizm yatırımcısı ödülü Sianji Otel Bodrum Recai Çakır’a,

En Verimli Bilişim Firması ödülü Adres Bilgisayar Cem TUNÇ’a,

En Verimli Sivil Toplum Destekçisi ödülü Emel Uslu Atik’e,

En Verimli Büyüyen AVM ödülü- Podium AVM’ye,

En Verimli Gayrimenkul Danışmanlık Firması - Kırmızı Beyaz Gayrimenkul Ömer Sabri Yolaş’a,

En Verimli Şehir Oteli ödülü King Otel- Cem Koçyiğitoğlu’na,

En verimli Eğitim Kuruluşu Ödülü HIRMIZY Group Mustafa Hürmüzlü’ye,

En verimli Hukuk Bürosu Ödülü Ulus & Ulus Hukuk Bürosu Avukat Hamdi Tahsin Ulus’a takdim edilecek.

Ayrıca Prof. Dr. Hasan BİRİ–Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yön. Kur. Bşk.- Prof.Dr. Ali SINAĞ-Ankara Üniversitesi Teknokent Yön.Kur. Bşk.Vek., Gülşah SAATÇİ Saatçi Tercüme Hizmetleri Kurucusu “Veli SARITOPRAK Özel Ödülü’ne” layık görülen isimler oldular.

Medya alanında ise;

En Verimli Magazin Dergisi MAG Dergi – Beril Çavuşoğlu,

En Verimli Yazı İşleri Müdürü Ömür ÜNVER – Milliyet Gazetesi,

En Verimli Genel Yayın Yönetmeni Umut KARAKÜLAH – Zafer Gazetesi,

En Verimli Ticari Gazete Ticari Hayat Gazetesi Mehmet Göktürk,

En Verimli Yerel Gazete – Anadolu Gazetesi – Gülay Ertunç,

En Verimli İnternet Haber Sitesi Haberankara.com - Volkan Gültekin,

En verimli İnternet TV Haber Sitesi Kanal Başkent Hüseyin Yakut ve Ramazan Ceyhan ödüle layık görüldüler.