FETÖ İmamı Paraları Öyle Bir Yere Saklamış Ki...

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan ve FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen sözde “Fatih imamı” H.Ç. ve beraberindeki 5 örgüt üyesini önceki gün düzenlenen operasyonla “gaybubet” evlerinde yakalamıştı. Örgütün gaybubet evlerinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarının hayatlarını idame ettirmek adına evde bulundurdukları toplam 1 milyon 60 bin Türk lirasını bulan 176 bin 407 Amerikan doları, 39 bin 515 Türk lirası ve bin 235 euro ele geçirilmişti. Örgütün sözde Fatih hücre sorumlusu H.Ç. ile birlikte gaybubet evlerinde gizlenen A.P., G.P. ile bu hücre üyelerine yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen M.T., F.K.K. ve A.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hücre evlerinde ele geçirilen paraların kitapların sayfaları kesilerek arasına saklandığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesine farklı tarihlerde gelen elektronik posta ihbarlarında hücre sorumlusu H.Ç.’nin 5 ayrı soruşturmada hakkında beyanların bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan örgütün sözde ‘Fatih imamı ve 5 FETÖ üyesinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)