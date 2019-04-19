CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, " İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), 150 milyar doları bulan global ev tekstili ticaretine yön veren en önemli fuarlar arasında yer alıyor. Bu yıl düzenlenecek fuarımızda 1 milyar dolar iş hacim oluşacağını bunun yanı sıra EVTEKS’in Türk ev tekstili ihracatına katkısının da 500 milyon doların üzerinde olacağını öngörüyoruz." dedi.

Erem burada yaptığı konuşmada, bu yıl 25’inci kez CNR Holding şirketlerinden ITF İstanbul Fuarcılık ve TETSİAD iş birliği ile gerçekleştirilecek fuarda 120 ülkeden 50 bini yabancı 120 bin alıcının ağırlanacağını söyledi.

"Ev tekstili ihracatına katkısının 500 milyon doların üzerinde olacağını öngörüyoruz"

Ön kayıtların önceki yıla göre yüzde 40 arttığı fuarın her geçen gün yabancı katılımcı sayısını artırdığını ifade eden Erem, "EVTEKS, 150 milyar doları bulan global ev tekstili ticaretine yön veren en önemli fuarlar arasında yer alıyor. Bu yıl düzenlenecek fuarımızda 1 milyar dolar iş hacim oluşacağını bunun yanı sıra EVTEKS’in Türk ev tekstili ihracatına katkısının da 500 milyon doların üzerinde olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

EVTEKS'in bu yıl binin üzerinde markanın katılımıyla düzenlenecek fuarda sadece Türk üreticilerin değil tüm dünyadan katılımcıların yer almasının önemine değinen Erem, "EVTEKS Fuarı’nda 30 ayrı ülkeden 150’den fazla yabancı firma katılıyor. Bu yönüyle EVTEKS, 150 milyar doları bulan global ev tekstili ticaretine yön veren en önemli fuarlar arasında yer alıyor. Bu yıl düzenlenecek fuarda rekor düzeyde sipariş alınması hedefleniyor. Bu yıl düzenlenecek fuarımızda 1 milyar dolar iş hacim oluşacağını bunun yanı sıra EVTEKS’in Türk ev tekstili ihracatına katkısının da 500 milyon doların üzerinde olacağını öngörüyoruz." bilgilerini verdi.

"EVTEKS’e gelen yabancı İstanbul’a 100 milyon dolar bırakacak"



Erem, Türkiye’nin en büyük data merkezine sahip CNR Holding tarafından hayata geçirilen BIA Global Pazar İstihbarat Sistemi'nin fuarlardaki yabancı sayısının büyük oranda artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyadan 10 milyon alıcı datasını tarayarak alıcılara fuara gelmeden önce görmek istedikleri ürünleri sergileyen firmalarla bire bir görüşme hizmeti sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı bütün uluslararası fuarlarımıza uyguluyoruz. BIA’dan yabancı katılımcı anlamında çok önemli dönüşler alıyoruz. Düzenlediğimiz tüm fuarlarımızda yabancı katılımcı sayımızda ciddi oranda artış oldu. EVTEKS Fuarı’nda yabancı sayımızda yüzde 40 artış olacak. Bu yanıyla fuarımız yükselen bir değer oldu.

EVTEKS’e katılmak için sırada bekleyen firmalara yer verebilseydik, fuarımız en az yüzde 50 daha büyüyecek ve dünyada 1 numaraya yükselecekti. Şimdiden firmalar, 2020 EVTEKS Fuarı için yerlerini ayırıyor. Fuarımız nedeni ile İstanbul’da başta 5 yıldızlı oteller olmak üzere, otel rezervasyonlarında patlama yaşanıyor. Fuarın tekstil ihracatının yanında İstanbul turizmine de 100 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlayacağını tahmin ediyoruz. Yani EVTEKS’e gelen yabancı İstanbul’a 100 milyon dolar bırakacak."

"Bir şehir sadece fuarlarla zengin olabilir”

Ceyda Erem, İstanbul’un dünya fuarcılığında çok önemli bir istasyon olacağını belirterek, "Yakında Avrupa’da düzenlenen bazı büyük ve önemli fuarları geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

Özellikle uluslararası fuarların şehir ekonomilerine katkısına dikkati çeken Erem, bir şehrin sadece fuarla zengin olabileceğini söyledi.

Erem şöyle devam etti:

"Milano'da düzenlenen mobilya fuarı var. O fuarın Milano şehrine bir haftada bıraktığı gelir 1,5 milyar avro. Fuara gelen alıcılar şehre gelince 200 avroluk normal bir otelin ücreti 600 avroya çıkıyor. Restoranlar gecede 5 masa değiştiriyor. Bütün mağazalar gece yarılarına kadar açık. Bizim yabancı katılımcı sayımızı artırmamız demek, ülke ekonomisinin yükselmesi demek. Yurt içine daha fazla alıcıları getirebilmek için desteğe ihtiyacımız var."

"Türk ürünleri trend oldu"

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın da, Türk ev tekstilinin dünyada trendleri belirlemeye başladığını belirterek, sektöre ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün ihracatı 3 milyar 300 milyon dolardır. Bavul ticaretini de eklediğimiz de bu rakam 5,5 milyar dolara ulaşıyor. Sektörümüzün 13-15 milyar dolar ticaret hacmi bulunuyor. Dünyada Türkiye’nin tek marka sektörü ev tekstili sektörüdür. Türk ürünleri trend oldu. Üreten ve tasarlayan tek ülkeyiz. Türk ev tekstili bütün dünyada ulaşılabilir, bilinir ve güvenilir olması yanıyla dünyada yükselen bir trend oldu."

"Önümüzdeki yılın trendlerini ilk kez bu fuarda göreceğiz"

Bu yıl düzenlenecek fuarda ev tekstili sektöründe trendlerin ilk kez Türkler tarafından belirlenecek olmasının öne çıkacağını ifade eden Aydın şöyle devam etti:

"Daha önceki fuarlarımızda trend alanımızı Hollanda, Fransa, Almanya gibi ülkelerden gelen trend belirleyiciler hazırlıyordu. Haliyle trendlerimize yabancılar yön veriyordu. Ancak bu yıl trendlerimiz Türkler tarafından hazırlanacak. 2019 ve önümüzdeki yılın trendlerini ilk kez bu fuarda göreceğiz. 16. yüzyıldan itibaren Türkler Avrupa’da modada fırtına estirmişler. İpek yolu Diyarbakır’dan başlamış. Kapalıçarşımız hala ayakta. Tasarım kabiliyetimizi ortaya çıkartmamız lazım. Bu açıdan da fuarımızın önemi büyük. Her yıl olduğu gibi konferanslarımızla dolu dolu bir fuar geçireceğiz."