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Koç Üniversitesinden Türkiye'de Kurumsal Yönetim Deneyimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Koç Üniversitesi, "Türkiye'de Kurumsal Yönetim Deneyimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı"na ev sahipliği yaptı.

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Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kurumsal yönetim kültürünü geliştirmek ve tüm paydaşlar için kaynak oluşturmak amacıyla kurulan Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun " Türkiye'de Kurumsal Yönetim Deneyimi ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu konferansı Siemens Türkiye sponsorluğunda Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’ndeki konferansta, Türkiye’de özellikle aile şirketlerinin ve KOBİ’lerin, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Liderler, Etik & Uyum Politikaları, Sürdürülebilir Kalkınma” gibi konulara bakışları ele alınırken, iyi yönetilen şirket liderlerinin konulara gündemlerinde ne denli yer verdiği örneklerle paylaşıldı.

Konferansın açılış konuşmaları, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis tarafından yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, aile şirketlerinin ülkenin refahı ve gelişimi için taşıdığı büyük önemi vurgulayarak, sayısı epey fazla olan ve köklü olan bir çok aile şirketinin eksikliklerinin giderilmesine destek olunması gerektiğini belirtti.

İnan, "Aile şirketlerindeki muazzam potansiyelin doğru yönetildiğinde nasıl sonuç verebileceğini görüyoruz. Kurumsal Yönetim Forumumuz ile buna katkı yapabilmek çok sevindirici, saha çalışmaları ve araştırmalarımız ile bu konuda öncü olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bugün 16:09 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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