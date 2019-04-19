YSK'nın “Olağanüstü itirazları” Pazartesi Günü Gündeme Alınması Bekleniyor

Edinilen bilgiye göre; YSK’nın, İstanbul için yapılan “Olağanüstü itirazları” Pazartesi günü gündemine alması bekleniyor.
YSK’nın bugünkü gündeminde ise ilçeler, beldeler ve muhtarlıklar için yapılan itirazlar bulunduğu ise edinilen bilgiler arasında, toplantı saat 14.30’da başlayacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz