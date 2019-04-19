YSK'nın “Olağanüstü itirazları” Pazartesi Günü Gündeme Alınması Bekleniyor

Edinilen bilgiye göre; YSK’nın, İstanbul için yapılan “Olağanüstü itirazları” Pazartesi günü gündemine alması bekleniyor.

YSK’nın bugünkü gündeminde ise ilçeler, beldeler ve muhtarlıklar için yapılan itirazlar bulunduğu ise edinilen bilgiler arasında, toplantı saat 14.30’da başlayacak.

(Mevlüt Hasgül/İHA)