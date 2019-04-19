Yılsonu Dolar Kuru Tahmini 6,20’ye Yükselecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi’ni açıkladı. 2019 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Aylık Enflasyon Beklentileri

Buna göre, 2019 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,54 iken, bu anket döneminde yüzde 1,61 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,11 ve yüzde 1,12 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,88 olarak gerçekleşti.

Yıllık Enflasyon Beklentileri

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,23’e yükselmiştir. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,80 ve yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2019 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 17,0 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 27,1 olasılıkla ise yüzde 15,00 -15,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 41,7’sinin beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2019 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,8 olasılıkla yüzde 9,00 -9,99 aralığında, yüzde 19,4 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 18,3 olasılıkla ise yüzde 12,00 -12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,1’inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 29,8’inin beklentilerinin ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 23,92 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Nisan ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 22,59, 22,21, 21,52, 20,20, 18,54 ve 15,49 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,49’a yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,90 ve yüzde 16,25 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 23,16, 21,46, 19,33 ve 15,83 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,06 TL iken, bu anket döneminde 6,20 TL’ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,30 TL ve 6,43 TL olarak gerçekleşti.

Cari İşlemler Dengesi Beklentileri

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 21,4 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 17,6 milyar ABD Doları’na gerilemiştir. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 26,3 milyar ABD Doları ve 24,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,2 iken, bu anket döneminde yüzde 0,6’ya gerilemiştir. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

(İHA)