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Güney Afrika’da Kilise Duvarı Çöktü: 13 Ölü

Güney Afrika’da bir kilisenin ayin esnasında duvarının çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Afrika’nın güneydoğusunda bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 13 kişi öldü, en az 29 kişi yaralandı. KwaZulu-Natal’daki bir kilisede Paskalya Yortusu nedeniyle düzenlenen ayin sırasında duvarın çöktüğü belirtildi. Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Robert McKenzie, “Şiddetli fırtına vardı, ancak polis soruşturması tamamlanıncaya kadar duvarın neden yıkıldığından tam olarak emin olamayız” dedi.

(İHA)

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