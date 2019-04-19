Güney Afrika’nın güneydoğusunda bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 13 kişi öldü, en az 29 kişi yaralandı. KwaZulu-Natal’daki bir kilisede Paskalya Yortusu nedeniyle düzenlenen ayin sırasında duvarın çöktüğü belirtildi. Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Robert McKenzie, “Şiddetli fırtına vardı, ancak polis soruşturması tamamlanıncaya kadar duvarın neden yıkıldığından tam olarak emin olamayız” dedi.
Bugün 16:40 TSİ- Dünya Güncelleme: Bugün 16:41 TSİ
Güney Afrika’da Kilise Duvarı Çöktü: 13 Ölü
Güney Afrika’da bir kilisenin ayin esnasında duvarının çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:40 TSİ İHA - Dünya
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz