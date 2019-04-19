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BTA, İstanbul Havalimanı’nda 10 Ayrı Noktada Hizmet Verecek

BTA açıklamasına göre, Türkiye, Gürcistan, Makedonya, Tunus, Umman, Letonya, Hırvatistan ve Suudi Arabistan’da toplam 18 havalimanında her gün yüz binlerce yolcuya hizmet sunan BTA, yeni İstanbul Havalimanı’nı da portföyüne ekledi.

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TAV Havalimanları’nın iştiraki olan ve 1999 yılından beri başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı havalimanlarında hizmet veren BTA, yeni havalimanında Tadında Anadolu, Turcuisine, Tickerdaze, Brewmark, Gram, Enzo Pizzeria, Vivanda Burger, YoSushi, Seferi, Seferi Busgate olmak üzere, 4 bin 200 metrekarelik alanda 10 farklı konseptiyle ve zengin menü seçenekleriyle misafirlerinin havalimanında kaliteli vakit geçirmelerini sağlamaya devam ediyor.

"Farklı damak lezzetlerine başarı ile cevap veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, şunları kaydetti:

"Dokuz ülkedeki 18 havalimanında, 350'yi aşkın noktada misafirlerimizle buluşuyoruz ve onların beklentilerini yakından izleyerek konseptlerimizi inovatif bir yaklaşımla oluşturuyoruz. İstanbul Havalimanı’nda 10 ayrı noktada hizmet veriyoruz. Anadolu mutfak kültürünü tanımak isteyen yolcularımıza farklı lezzetleri deneyimleme şansı sunan Tadında Anadolu, Türkiye’ye ilk kez gelen dünyaca ünlü markalar YoSushi ve Vivanda Burger; ünlü şeflerimizin yarattığı konseptler Enzo Pizzeria ve Gram ile BTA’nın sevilen markaları Turcuisine, Tickerdaze, Brewmark ve Seferi ile misafirlerimizi karşılıyoruz."

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Bugün 17:35 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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