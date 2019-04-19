Kırgızistan ve Türkiye Tarım Bakanlıkları Temsilcileri Bişkek’te Görüştü

Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayi ve Arazi Islahı Bakanlığı ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri başkent Bişkek’te bir araya geldi. İki ülkenin Tarım Bakanlıkları temsilcileri tarım alanında işbirliğini daha da geliştirme konusunda anlaştı.

Kırgızistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bişkek’te Kırgızistan ile Türkiye Tarım Bakanlıkları temsilcilerinin düzenlediği toplantıya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu’nun katıldığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda tarafların, işbirliği geliştirme, mahsul üretimi, hayvancılığın geliştirilmesi, tarım ürünlerin ithalatı ve ihracatı konularında işbirliği projelerini görüştüğü aktarıldı. Toplantıda konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun’un, Türkiye’nin yukarıda belirtilen projelerin hayata geçirilmesinde yardımcı olacağını belirttiği vurgulandı.

(İHA)