Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde katıldığı cenaze namazının ardından Beyleybeyi’ndeki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisine geçti. Erdoğan, şu sıralarda Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri’yi kabul etti.
Bugün 17:44 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:45 TSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Meşri görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde katıldığı cenaze namazının ardından Beyleybeyi’ndeki Cumhurbaşk...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz