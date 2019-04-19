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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Meşri görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde katıldığı cenaze namazının ardından Beyleybeyi’ndeki Cumhurbaşk...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde katıldığı cenaze namazının ardından Beyleybeyi’ndeki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisine geçti. Erdoğan, şu sıralarda Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri’yi kabul etti.

(Caner Evyapan/İHA)

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