KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali Açılışı Coşkuyla Başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’de bulunan öğrencilere hitap ederek bayramlarını kutladı.

23 Nisan Çocuk Festivali’nin açılışı KKTC Cumhuriyet Meclisi önünde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in konuşmasının ardından başladı. Daha sonra “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla sevgi balonu ve güvercin uçurtulmasıyla 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivalinin halk oyunları ile birlikte resmi açılışı gerçekleştirildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, etkinlik dolayısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden çocukların KKTC’yi ziyaret ettiğini, kültürel değer ve etkinliklerin paylaşılacağını söyleyerek, bunun KKTC için çok önemli olduğunu kaydetti. Çocukların bayramını kutlayan Uluçay iyi dileklerde bulundu. Atatürk’ün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı çocuk bayramı olarak çocuklara armağan ettiğine işaret eden Uluçay, gelecek nesillere daha iyi, huzur ve barış içinde bir dünya bırakmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tüm çocukların bayramlarını kutlayarak başladığı konuşmasında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünü Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

Atatürk’ü iyi anlamak, ilke ve devrimlerini anlayıp anlatma görevleri olduğuna vurgu yapan Özyiğit, Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda çocuk festivalinde düzenlenecek etkinliklerle çocukların kültürlerin kaynaşmasının güzel ve anlamlı dostluklar edinmesinin önemine işaret etti. Özyiğit, çocukların dostluklarının kalıcı olmasıyla daha aydınlık ve barış dolu bir dünya için omuz omuza mücadele edebileceklerini dile getirdi.

(İHA)