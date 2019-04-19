İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.
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İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nden Yürütmeyi Durdurma Kararı
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz