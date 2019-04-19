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İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nden Yürütmeyi Durdurma Kararı

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

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İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

(İHA)

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