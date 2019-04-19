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Fransa İçişleri Bakanı, Sarı Yelekliler’i Uyardı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler’in yarınki gösterilerinde şiddetin artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın sonrasında bölgede yapılacak gösterilerin yasaklamasının ardından yarın gerçekleşecek Sarı Yelekliler protestosunda şiddetin artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Uyarı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düşük vergiler ve daha fazla devlet hizmeti dahil olmak üzere çeşitli taleplerine cevap vermesini bekleyen ve bu sırada sayıları giderek azalan Sarı Yelekliler’in haftalardır süren sakinliğinin adından geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yerel istihbarat servislerinin kendisini, 16 Mart’ta Paris, Toulouse, Montpellier ve Bordeaux’taki tahribata yol açan şiddetli protestoların tekrarında isyancıların potansiyel bir geri dönüşü konusunda uyardığını bildirdi. O gün Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi’nde kukuletalı çeteler dükkanları yağmalamış, bir bankaya ateş açmış ve Macron’u Pireneler’e yaptığı kısa kayak tatilini kısa kesmesi konusunda zorlamıştı.

Castaner gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İsyancılar geri dönecek. Onların amacı 16 Mart’ı tekrar etmek. İsyancılar Notre Dame’a olan şeyler yüzünden harekete geçmedi" dedi.

Seine Nehri üzerinde Notre Dame Katedrali’nin olduğu bölgeye yaklaşabilecek yürüyüşlerin yasaklandığını söyleyen Costaner, bununla birlikte Paris’in kuzeyindeki Saint-Denis’teki Jussieu Üniversitesine yürüyüşe izin verildiğini bildirdi.

Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında çatısı yanmıştı. Fransız gotik mimarisinin en güzide örneği olarak bilinen katedralin yeniden inşası için zengin aileler ve şirketlerin bağışlarıyla yaklaşık 1 milyar euro toplandı.

Toplanan paralara kızan bazı Sarı Yelekliler buna tepki gösterdi. Sarı Yelekliler’in en çok tanınan yüzlerinden biri olan Ingrid Levavasseur sosyal medya hesabından, "Özür dilerim, ve tarihi mirasımıza saygı duyuyorum ancak bu astronomik miktarlardan dolayı biraz şaşırdım. Sokaklarda beş ay geçirdikten sonra, bu yaşananlar gördüklerimizle tamamen çelişiyor” ifadelerini paylaştı.

Sarı Yelekliler hareketi Macron’un iki yıllık cumhurbaşkanlığının geçirdiği zor günler olarak görülüyor.

(İHA)

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