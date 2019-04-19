Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 17:51 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:52 TSİ

Atalay Şahinoğlu'nun vefatı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: "İTO olarak biz sadece yönetim kurulu başkanımızı ve meclis başkanımızı kaybetmedik. Aynı zamanda kendini Türkiye’nin gelişmesine vakfetmiş fedakâr bir ağabeyimizi de kaybettik"

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun vefatına ilişkin, "İTO olarak biz sadece yönetim kurulu başkanımızı ve meclis başkanımızı kaybetmedik. Aynı zamanda kendini Türkiye’nin gelişmesine vakfetmiş fedakâr bir ağabeyimizi de kaybettik." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, Atalay Şahinoğlu'nun vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, Şahinoğlu'nun İTO kültürünün oluşumuna yaptığı katkıları, değişen Türkiye’nin ekonomik anlayışına İTO’yu hızla uyarlayan yönetimini asla unutmayacaklarını ifade etti.

Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bana göre Atalay Şahinoğlu, Anadolu’dan gelip de içindeki girişimcilik ruhunu İstanbul’un ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesine adamış isimlerden biridir. Cevval Karadeniz ruhunu, sakin bir iş adamı mizacıyla birleştiren Atalay Şahinoğlu, İTO'nun tarihinde dönüm noktası olan olaylara imza atmıştır. Fuar merkezimiz olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nden üniversitemize kadar birçok hizmetin başlatıcısı olmuştur. 1980 sonrası Türkiye’nin Turgut Özal ile başlattığı dışa dönük ekonomi anlayışına Türk iş dünyasının adaptasyonunda öncü rol oynamıştır. Özel sektörün önünü açmıştır.

Türkiye’nin yaşadığı 1994 ve 2001 krizleri gibi önemli krizlerde iş dünyasına ve hükümete yol gösteren bir başkan olmuştur. İTO’nun küresel bir oda haline gelmesinde aktif rol oynamıştır. Kendisi için değil İstanbul ve Türk iş dünyası için çalışan bir başkan olmuş, ortaya koyduğu hizmetlerle de bunu göstermiştir. Her zaman saygın kişiliği, yol gösterici ağabeyliği, sorun çözücü yaklaşımı, İTO’nun önünü açan tavrı asla unutulmayacaktır. İTO, bugün ebediyete uğradığı başkanının adını İstanbul’a ve ona yakışan eserlerde yaşatacaktır."

Bugün 17:51 TSİ AA İstanbul- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Bereket Enerji, Arama Kurtarma Derneği İle İş Birliği Yaptı mask
Bereket Enerji, Arama Kurtarma Derneği İle İş Birliği Yaptı
Ramazan’ın Şerifin Habercisi Berat Kandili Bu Gece İcra Edilecek mask
Ramazan’ın Şerifin Habercisi Berat Kandili Bu Gece İcra Edilecek
Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı mask
Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı
Büyükşehir’de Sosyal Denge Tazminatı mask
Büyükşehir’de Sosyal Denge Tazminatı
30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı mask
30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
19 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
19 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor mask
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

GALERİ

Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL