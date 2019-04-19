Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 17:55 TSİ- Etkinlik G: Bugün 17:56 TSİ

QNB Finansbank Mersin'de Biber Expo Katıldı

QNB Finansbank, Mersin'de düzenlenen Biber Expo'da CardFinans TarımKart'ını fuara katılan çiftçilere tanıttı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bankadan yapılan açıklamaya göre, fuar 18-20 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

QNB Finansbank, Türkiye'de biber üretiminde Antalya'nın ardından ikinci sırada bulunan Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen fuarda üreticilerle buluştu.

Banka, fuarda özellikle çiftçilere özel avantajlı tarım kredilerini ve yeni ürünleri CardFinans TarımKart’ı tanıttı.Tarım Kart, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Çiftçiler, CardFinans TarımKart'larıyla anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerinde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajından yararlanarak, ödemelerini hasat tarihlerine kadar erteleyebiliyor. Ek olarak, Tarım Kart sahibi çiftçiler 7/24 tüm QNB Finansbank ATM'lerinden 2 yıla varan vadeler ile taksitli kredi kullanabilir ve ihtiyaç duydukları her an ATM'den Kredili Mevduat Hesaplarına ulaşarak nakit çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Tüm bunlara ek olarak, aylık düzenli geliri olmayan çiftçiler SGK & BAĞ-KUR prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı verebilir; aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihlerinde ödeyebilmekteler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, çiftçilere son 3 yıl içerisinde 6 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını belirtti.

Çağlar, şunları kaydetti:

"Sadece bu yıl, nisan ayında olmamıza rağmen 600 milyon lira yeni finansman sağladık. QNB Finansbank olarak en büyük hedefimiz çiftçilerimizin üretim yaparken yanlarında olarak onların sorunlarını çözmek. Yaygınlaşan şube ağımız ile beraber çok daha fazla üreticimize ulaşarak sektöre sağladığımız finansman desteğini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. TarımKart'ın yanı sıra çiftçilerimizin hasat zamanlarını da göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyduğu ödeme planları çerçevesinde onlara özel kredi imkanları sunuyoruz Yeni ürünümüz CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak 2019 yılında da üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz."

Bugün 17:55 TSİ AA İstanbul- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Başkan Asım Balcı “Vatandaşa hizmeti esas alıyoruz” mask
Başkan Asım Balcı “Vatandaşa hizmeti esas alıyoruz”
Yenimahalleli Kursiyerlerden Yılsonu Gösterisi mask
Yenimahalleli Kursiyerlerden Yılsonu Gösterisi
Başkan Oğuz Liseli Mucitlerle Buluştu mask
Başkan Oğuz Liseli Mucitlerle Buluştu
Ankaragücü, Alper Taşdelen’i Ziyaret Ederek Kutladı mask
Ankaragücü, Alper Taşdelen’i Ziyaret Ederek Kutladı
YÖKDİL Sınavı YÖK’ün Koordinesinde ÖSYM Tarafından Gerçekleştirilecek mask
YÖKDİL Sınavı YÖK’ün Koordinesinde ÖSYM Tarafından Gerçekleştirilecek
"Şubadap Çocuk" Orkestrası Ankaralı Miniklerle Buluşuyor mask
"Şubadap Çocuk" Orkestrası Ankaralı Miniklerle Buluşuyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor mask
Ankara hak ettiği ölçüde turizmden payını alamıyor

GALERİ

Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL