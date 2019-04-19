Ankara Aile Mahkemeleri Nerede

Ankara aile mahkemeleri boşanma, velayet ya da aile içi mal paylaşımı gibi davalara bakmakla yetkili olan mahkemelerdir. Bazı davalarda yalnızca aile mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

Genel olarak yetkili mahkemeler ya olayların meydana geldiği ikamet ya da davayı açan kişilerin yaşadığı bölgeler olmaktadır. Bundan dolayı da Ankara’da birçok aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri kapsamında:

Boşanma davaları,

Velayet davaları,

Mal paylaşımı davaları,

Tanıma ve tenfiz davaları açılabilmektedir.

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Ankara aile mahkemeleri aile kapsamında meydana gelen birçok hukuksal konu ile ilgilenmek üzere görevlendirilmiş olan mahkemelerdir. Ankara aile mahkemeleri kapsamında boşanma ve velayet davaları görülmekle beraber, tanıma ve tenfiz davaları da bu mahkemelerde yapılmaktadır.

Haberler Ankara Şehir rehberi bölümünde Ankara'da bulunan mahkemelerin yerleri ve adreslerine ulaşabilirsiniz. Detay İçin sayfaya git.

Özellikle yetkili mahkemeler davalının ikamet ettiği bölgede yapılmaktadır. Ankara aile mahkemesi neye bakar ve hangi mahkemelerle ilgilenir sorusunun yanıtından sonra, bu mahkemelerin bulunduğu yerler ise:

Ankara Batı Adliye Sarayı – Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52

Ankara Adalet Sarayı – Adliye Sarayı, Atatürk Bulvarı, No: 52

Ankara Adalet Sarayı Atatürk Bulvarı No:52 Sıhhiye/Ankara

Ankara aile mahkemeleri için telefon numaraları ile ulaşmak mümkündür. Ankara aile mahkemelerinin telefon numaraları ise:

Ankara Adliyesi 1. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2247

Ankara Adliyesi 2. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2281

Ankara Adliyesi 3. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2284

Ankara Adliyesi 4. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2466

Ankara Adliyesi 5. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2472

Ankara Adliyesi 6. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2458

Ankara Adliyesi 7. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2278

Ankara Adliyesi 8. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2652

Ankara Adliyesi 9. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2275

Ankara Adliyesi 10. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2869

Ankara Adliyesi 11. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2490

Ankara batı adliyesi için ulaşım tarifi ise; Oğuzlar Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No:52, 06796 Etimesgut/Ankara olmaktadır. Ankara aile mahkemeleri için otobüs, dolmuş ve kişisel araçlarla ulaşım yapılabilir.