Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 19:29 TSİ- Hukuk G: Bugün 20:35 TSİ

Ankara Aile Mahkemeleri Nerede

Ankara aile mahkemeleri boşanma, velayet ya da aile içi mal paylaşımı gibi davalara bakmakla yetkili olan mahkemelerdir. Bazı davalarda yalnızca aile mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Aile Mahkemeleri Nerede

Ankara aile mahkemeleri boşanma, velayet ya da aile içi mal paylaşımı gibi davalara bakmakla yetkili olan mahkemelerdir. Bazı davalarda yalnızca aile mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

Genel olarak yetkili mahkemeler ya olayların meydana geldiği ikamet ya da davayı açan kişilerin yaşadığı bölgeler olmaktadır. Bundan dolayı da Ankara’da birçok aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri kapsamında:

  • Boşanma davaları,
  • Velayet davaları,
  • Mal paylaşımı davaları,
  • Tanıma ve tenfiz davaları açılabilmektedir.

Ankara Aile Mahkemeleri Adresleri etiketli tüm içerik için tıklayınız"> Ankara Aile Mahkemeleri Adresleri etiketli tüm içerik için tıklayınız"> Ankara Aile Mahkemeleri Adresleri

Ankara aile mahkemeleri aile kapsamında meydana gelen birçok hukuksal konu ile ilgilenmek üzere görevlendirilmiş olan mahkemelerdir. Ankara aile mahkemeleri kapsamında boşanma ve velayet davaları görülmekle beraber, tanıma ve tenfiz davaları da bu mahkemelerde yapılmaktadır.

Haberler Ankara Şehir rehberi bölümünde Ankara'da bulunan mahkemelerin yerleri ve adreslerine ulaşabilirsiniz. Detay İçin sayfaya git.

Özellikle yetkili mahkemeler davalının ikamet ettiği bölgede yapılmaktadır. Ankara aile mahkemesi neye bakar ve hangi mahkemelerle ilgilenir sorusunun yanıtından sonra, bu mahkemelerin bulunduğu yerler ise:

  • Ankara Batı Adliye Sarayı – Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No: 52
  • Ankara Adalet Sarayı – Adliye Sarayı, Atatürk Bulvarı, No: 52
  • Ankara Adalet Sarayı Atatürk Bulvarı No:52 Sıhhiye/Ankara

Ankara Aile Mahkemeleri Telefonları

Ankara aile mahkemeleri için telefon numaraları ile ulaşmak mümkündür. Ankara aile mahkemelerinin telefon numaraları ise:

  • Ankara Adliyesi 1. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2247
  • Ankara Adliyesi 2. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2281
  • Ankara Adliyesi 3. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2284
  • Ankara Adliyesi 4. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2466
  • Ankara Adliyesi 5. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2472
  • Ankara Adliyesi 6. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2458
  • Ankara Adliyesi 7. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2278
  • Ankara Adliyesi 8. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2652
  • Ankara Adliyesi 9. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2275
  • Ankara Adliyesi 10. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2869
  • Ankara Adliyesi 11. Aile Mahkemesi Kalemi: 0312 509 2490

Ankara Aile Mahkemeleri Yol Tarifi

Ankara batı adliyesi için ulaşım tarifi ise;  Oğuzlar Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No:52, 06796 Etimesgut/Ankara olmaktadır. Ankara aile mahkemeleri için otobüs, dolmuş ve kişisel araçlarla ulaşım yapılabilir.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 19:29 TSİ Ankara- Hukuk

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Ankara Aile Mahkemeleri Nerede mask
Ankara Aile Mahkemeleri Nerede
Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası mask
Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası
İşe Dönüş Davaları ?  mask
İşe Dönüş Davaları ? 
Miras Davası Nasıl Açılır? mask
Miras Davası Nasıl Açılır?
İcradan Satılık Araçlar Ankara mask
İcradan Satılık Araçlar Ankara
Servis Ücretlerine Yargıtay Freni Kararı mask
Servis Ücretlerine Yargıtay Freni Kararı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay mask
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporlarına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak mask
İstanbul'un ormanlarını 'gladyatör' koruyacak
Maltepe'de oy sayımı sona erdi mask
Maltepe'de oy sayımı sona erdi

GALERİ

Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı mask
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL