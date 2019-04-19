Ankara Oto Ekspertiz Tavsiye Yorum

Ankara oto ekspertiz tavsiye yorum sayesinde teknik cihaz ve ekipmanlar ile araçların kaza durumlarını ve arızaları bağımsız şekilde analiz edilir. Oto ekspertiz raporu düzenleyen Ankara’daki oto ekspertizler sayesinde ikinci el araçları doğru ve yeterli değerlerinde satın alabilirsiniz.

Ekspertiz, satın alınacak ya da satın alınacak olan aracın test bütünlüğünden geçirilmesidir. Ekspertiz sektörü oldukça önemlidir. Bundan dolayı da doğru bağımsız ve deneyimli ekspertiz bulmak oldukça önemlidir. Ekspertiz sektöründe yapılan testler ise:

Motor testi

Mekanik Kontrol

Motor güç Testi

Süspansiyon Testi

Alt Kontrol

Kaporta Boya Kontrol

Yanal Kayma Testi

Fren testi

Elektronik Arıza Testi olmaktadır.

Ankara oto ekspertiz fiyatları tercih ettiğiniz kuruma ve firmaya göre değişmektedir. Aracın yapısı ve özellikleri de fiyatları belirleyen en önemli detayların başında gelmektedir. Ankara’da oto ekspertiz fiyatları geniş fiyat aralıklarına sahiptir. Ankara’da oto ekspertiz için bağımsız ve tarafsız firmalar ile çalışmak oldukça önemlidir.

Özellikle 2. El araç satın alırken ya da satarken bu noktada aracın hasarları için tespit yapılması gerekmektedir. Bu sayede aracın gerçek fiyatı ve değeri hakkında fikir sahibi olunabilir. Oto ekspertizler yetkili servisler değildir. Bundan dolayı da parça değiştirmek için başvurulmamaktadır. Bu firmalar yalnızca aracın tüm hasarları ile ilgili tespit yapmaktadır.

Ankara oto rapor sayesinde aracın hasarları tespit ettikten sonra tüm hasarlar ve detaylar raporlanamktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli kuralların başında ise raporlama kapsamında terim ya da bilgilerin anlaşılmadığı durumlarda kafanıza takılan soruları sormaktır.

Bu noktada raporlama kapsamında tüm detayları oto ekspertiz ile konuşmak gerekmektedir. Raporlama sayesinde de özellikle ikinci el araçların değeri belgelenmiş olur. Özellikle kaporta boya kontrol ve yanal kayma testlerinin yanı sıra motor güç testi ve mekanik kontrol yapılmaktadır.

Elektronik arıza testinin yani sıra süspansiyon testi ve mekanik kontrollerin de yapılması gerekmektedir. Testlerin tamamen yapılması aracın tüm analizi tamamlanmış olur. Ankara oto ekspertiz tavsiye yorum ile en iyi oto ekspertiz firmasını bulabilirsiniz.