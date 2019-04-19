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Ankara - Migros Güncel Broşür, Katalog ve İndirimler

Ankara - Migros Güncel Broşür, Katalog ve İndirimler ile Migros’ta yapılan güncel indirimlere ve kampanyalara ulaşabilirsiniz. Migros, haftasonları ve ayın belirli günlerinde özel ürünlere indirim yapmaktadır.

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Ankara - Migros Güncel Broşür, Katalog ve İndirimler

Ankara - Migros Güncel Broşür, Katalog ve İndirimler ile Migros’ta yapılan güncel indirimlere ve kampanyalara ulaşabilirsiniz. Migros, haftasonları ve ayın belirli günlerinde özel ürünlere indirim yapmaktadır. Migros güncel katalog kapsamında tüm indirimlere ulaşmanız mümkün.

Ankara Migros güncel broşür, katalog ve indirimler ile hangi ürünlerde indirim olduğunu ve fırsat ürünlerini kolayca öğrenebilirsiniz. Migros’un yaptığı indirimler yalnızca broşürlerden bildirilmektedir. Bundan dolayı da broşürleri güncel olarak kontrol etmek ve indirimleri takip etmek gerekmektedir.

Migros, alkollü ürünler ve et ürünlerinde indirim yapabilmektedir. Bu indirimleri de güncel broşürlerinde bildirmektedir. Bu bildirimlere internet üzerinden ulaşmak mümkündür. Migros kapsamında indirime giren ürünler ise:

  • Seçili ürünlerde indirim,
  • Migros sanal market ürünlerinde indirim,
  • Sınırlı sayı ve sınırlı sürede indirime giren ürünler,
  • Meyve ve sebze ürünler,
  • Temizlik ürünleri,
  • Süt ve kahvaltılık ürünleri,
  • Gıda ve şekerleme ürünleri,
  • Deterjan ve temizlik ürünleri,
  • Kağıt ve kozmetik ürünleri,
  • Bebek ve oyuncak ürünleri indirime girmektedir.

Migros İndirimleri Bu Hafta 2019

Migros indirimleri bu hafta da broşürlerden bildirilmiştir. En güncel haberler ve Migros indirimleri için Migros kataloglarını takip edebilirsiniz. Migros katalogları üzerinden indirime giren tüm ürünleri takip edebilirsiniz.

Bazı haftalarda özellikle temizlik ürünleri indirime girerken, bazı haftalarda et ve konserve ürünleri indirime girmektedir. Bunun yanı sıra özellikle Migros bazı günlerde kedi ve köpek mamaları için indirim yapmaktadır.

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Migros Hafta Sonu İndirimleri

Migros pet ürünleri indirim özellikle her ay belirli günlerde yapılmaktadır. Bu indirimler özellikle pet ürünlerinin yüzde elli oranlarında indirilmesi ile yapılmaktadır.

Bu indirimlerin tamamını broşürlerden takip edebilir ve indirimli ürünleri satın alabilirsiniz. Migros hafta sonu indirimleri için her hafta çıkan broşürleri takip etmeniz mümkün.

Migros - Süpermarketler - Güncel Broşür, Katalog, İndirimler

Kampanya broşürleri kapsamında bu hafta bahar temizliği için temizlik ürünleri için indirim yapılmıştır. Her hafta farklı ürün grupları için belirli ürünlerde indirimler yapılmaktadır. Ankara - Migros Güncel Broşür, Katalog ve İndirimler için broşürleri takip edebilirsiniz.

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