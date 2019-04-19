Sigorta Acenteleri Ankara

Ankara sigorta acenteleri ile birçok kaza ve olası olumsuz duruma karşı önlem alınmaktadır. Özellikle Ankara sigorta acenteleri kapsamında:

Ferdi kaza sigortası,

Hayvancılık sigortası,

Kasko sigortası,

Konut sigortası,

Mühendislik sigortası,

Nakliyat sigortası,

Sağlık sigortası,

Seyahat sağlık sigortası,

Sorumluluk sigortası,

Tarım sigortası,

Trafik sigortası,

Zorunlu deprem sigortası,

İş yeri sigortası yaptırılabilmektedir.

Ankara sigorta acenteleri, ile hem kasko sigortası ile kayıp ve hasarlara karşı geniş kapsamlı bir koruma elde edebilir hem de konut sigortaları ile evinizin sabit kıymetlerini koruma altına alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra tamamlayıcı sağlık sigortaları ile özel hastanelere fark ücreti ödememiş olursunuz.

Haberler Ankara Şehir rehberi bölümünde Ankara'da bulunan sigorta acenteleri adreslerine ve telefonlarına ulaşabilirsiniz. Detay Şehir Rehberi Ankara sayfasına git.

Ankara’da Sigorta Acentaları ve Anlaşmalı Servisleri

Ankara sigorta anlaşmalı servisleri sayesinde uygun fiyatlarla bireysel ve kurumsal sigorta ürünleri temin edilebilmektedir. Bu sigortalar ise:

şahıs mali mesuliyet sigortası kapsamında üçüncü şahısların ölmesi ve yaralanması ya da sağlığının bozulması durumlarında koruma altına alınmaktadır.

İşveren mali mesuliyet sigortaları sayesinde iş kazaları ve olası durumlar için gerekli koruma temin edilebilmektedir.

Seyahat sigortaları kapsamında bagajınızın kaybolması ya da kaza durumlarında seyahatinizin iptaline kadar meydana gelen tüm riskleri teminat altına almanız mümkündür.

Trafik sigortası ile aracınızı koruma altına alabilirsiniz.

Ankara Kızılay’da Sigorta Acenteleri

Ankara Kızılay sigorta acenteleri ile araçlarınızı koruma altına alabilir ve bireysel hizmetlerle sigorta ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Ankara sigorta konut ve sağlık sigortalarının yanı sıra Ankara sigortalarını iş yeriniz için de yaptırmanız mümkündür.

Sigorta acenteleri sayesinde Ankara’da hem iş yerlerinizi hem de bireysel olarak ev ya da araçlarınızı sigorta ile garantiye alabilirsiniz. Ankara’da bulunan sigortaların büyük bir kısmı Türk sermayesi ile kurulmuş olan acentalardır. Ferdi kaza sigortası ile yaşanacak tüm olumsuz durumlar için önlem alabilirsiniz.

Ankara sigorta hizmetleri kapsamında hayvancılık sigortası ile devlet destekli olarak da koruma sağlayabilirsiniz. Kasko sigortası ile aracınızın başına gelebilecek tüm risklere karşı önlem alabilirsiniz.

Ankara sigorta acenteleri ile bireysel ve kurumsal hizmet alabilirsiniz.