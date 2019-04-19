Otonomi Ankara - Otonomi Firmalar - Otonomi Haberleri

Ankara otonomi firmaları

Ankara otonomi firmaları araç sahipleri ve otomobil meraklılarını en çok heyecanlandıran haberlerden biridir. Ankara’da tüm oto galerini bir araya toplayacak olan ve Avrupa’nın en büyük otomotiv AVM’si olan otonomi faaliyete geçmektedir.

Otonomi 2. El araç ticareti yapan bütün Ankara galerici esnafına yetecek kadar bir bir alandadır. Ankara’da faaliyet gösteren yaklaşık olarak 688 ikinci el oto galerisinden 450 tanesi Otonomi’ye taşınmıştır. Bu uygulama Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kapsamında İlçe Belediyeleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ankara il kapsamında faaliyet göstermiş olan yaklaşık olarak 688 adet 2. El oto galerisi hakkında da işlem başlatılmıştır. Yapılan bu işlemler neticesinde faaliyet gösteren 688 adet ikinci el oto satışı yapan galerilerden 450 tanesinin Otonomi’ye taşınması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalar neticesinde ise 27 işyeri Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin verdiği kararlara karşı yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Bu gelişmeler neticesinde de 156 adet oto galerici ise iş kolu değişikliğine gitti.

Otonomi nerede?

Ankara otonomi şehir içinde faaliyet gösteren ikinci el oto galeriden taşınarak, Akyurt’ta kurulmuş olan otonomiye açılmıştır. Ankara’da yaklaşık olarak 500 milyon TL’lik yatırım ile kurulmuş olan Avrupa’nın en büyük otomotiv ticaret merkezi kurulmuştur.

Otonomi, 375 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş olan 551’i otomobil galeri olmak ile beraber 663 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Otonomi’ye yaklaşık olarak 6 bin metre uzunluğunda 12 bin ton modifiye ve 18 bin ton da binder asfalt döşenmiştir.

Otonomi Garantili oto satış

Ankara oto galerileri Ankara Otonomi’ye taşınarak Avrupa’nın en büyük otomobil AVM’si kurulmuştur. Ankara otonomi, Esenboğa Havalimanı üzerindeki Akyurt ilçe sınırlarında bulunmaktadır.

Otonomi oto galeri, şehir dışına bir arya toplanmasını da hedeflemektedir. Projede Ankara merkezde bulunan tüm galeriler tek bir çatı altında toplanmaktadır.

Otonomi Galeri Firmaları

Otonomi Akyurt ilçesi sınırlarında ve Pursaklar’da sınır olacak şekilde konumlanmıştır. Otonomiye arabayla ya da dolmuşla ulaşabilmektedir. Araçla ulaşım için yalnızca havalimanı tabelalarını takip etmek yeterli olmaktadır. Bunun yanı sıra dolmuşlarla da kolayca Ankara otonomi firmaları ulaşımı sağlanabilir.