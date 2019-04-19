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Eyüp Sultan Camii’nde Berat Kandili İdrak Edildi

Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Kimi vatandaşlar ellerini kaldırıp semaya dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine gelerek Kuran’ı Kerim okudu.

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Eyüp Sultan Camii’nde Berat Kandili İdrak Edildi

Berat Kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camii’ne gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi huzur içinde ibadet etmesi kameralara yansırken, Eyüp Sultan Camii’nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırmasıyla taçlandırıldı.

Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti. Kadın, çocuk ve gençler Eyüp Sultan Camii’nde ibadet yaparken, bazı vatandaşlar da ikramlarda bulundu.

İbadet yapmaya gelen Fethi Gören, "Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun" dedi. Ramazan Yavuz ise kandilin eskisi gibi kutlanmadığına sitem ederek, "Eskiden Eyüp Sultan Camii yaz kış kandil günlerinde dolup taşardı. Ben bugün pek kalabalık görmedim bu beni biraz üzdü" diye konuştu.

(Vedat Bayraktar /İHA)

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