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Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, "Neticesinde 1-1 bitti ve 20 senelik gelenek devam etti. Fenerbahçe olarak bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi açıklaması mask
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Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Galatasaray derbisinde beraberliğe sevinmediklerini, Kadıköy'de uzun süren yenilmeme geleneğini sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Volkan Demirel, basında yer alan ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a dayandırılarak kendisinin Şaş'a küfrettiği iddiasıyla ilgili FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bu konuyla alakalı gündemi meşgul ettiği için özür dileyen tecrübeli kaleci, "Olayın üzerinden beş gün geçmiş, hala bu konular konuşuluyorsa demek ki anlayamadıkları, kavrayamadıkları bazı şeyler var. Ben tamamen bunun burada alınmış skorla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sahada 9 kişiyken bize atılan bir gol var, daha sonra biz 10 kişiyken beraberliği yakaladığımız bir gol var. Neticesinde 1-1 bitti ve 20 senelik gelenek devam etti. Fenerbahçe olarak bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bizi mutlu eden taraf bu, hiçbir şekilde beraberliğe falan sevindiğimiz yok ama bir geçmiş var ve bu devam ettiği için seviniyoruz." diye konuştu.

Derbide Hasan Şaş ile bir diyaloğu olduğunu aktaran Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Hasan ağabey ile bir diyaloğum oldu. 'Ağabey' diyorum çünkü kendisi de bunu belirtmiş, yaş olarak benden büyük. Sadece ona koskoca adam olduğunu, üçlü çektirmenin ne gereği olduğunu anlatmaya çalıştım. Taraftarın çağırıyordur, el sallar gidersin, sen futbolcu değil, hocasın. Yerini bilmesi lazım. Bunu bir kelimeyle ona anlatmaya çalıştım, o bunu küfür olarak algılamış. Ben kesinlikle küfretmedim. Küfretsem de buradan söylerim ama küfretmedim. Herkes doğruları bilsin. İnsanları böyle yönlendirmek, bu şekilde karalamak doğru bir şey değil. Daha üsluplu bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. O bunu küfür olarak algılamış. Fazla da uzatmaya gerek yok, ben ne dediğimi biliyorum. İnsanlar da beni az çok tanıyorlar. Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de Beşiktaşlısı da bilir beni. Ben sadece doğrular bilinsin istedim."

Bugün 22:26 TSİ AA İstanbul- Spor

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