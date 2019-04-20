Elazığ 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan deprem saat 04.39 sıralarında 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.97 km derinliğinde meydana gelen deprem bazı bölgelerden hissedildi.

Elazığ’da iki hafta önce yaşanan 5.2’lik depremin ardından şuana kadar 1 ile 4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

(İHA)