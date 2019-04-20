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Bugün 09:25 TSİ- Yaşam G: Bugün 09:26 TSİ

Hava Sıcaklıklarının Hissedilir Derecede Azalacak

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

    • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

    • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
    • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
    • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11
    • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

(İHA)

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