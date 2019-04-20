Toyota’dan, "Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliği”

Toyota, gelenekselleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türkiye’ye yayılmış tüm plazalarında çocukları ağırlayacak.

Toyota açıklamasına göre şirket, gelenekselleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak.

Her yıl olduğu gibi çocukların bu anlamlı bayramını birlikte kutlamak isteyen Toyota, 20-23 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye yayılmış tüm plazalarında çocukları misafir edecek.

Çocuklar sürpriz hediyeler ve oyunlarla eğlenirken ebeveynleri de hibrit versiyonuyla birlikte Türkiye’de üretilen Yeni Corolla’yı test edebilecekler.

Yüz boyama, resim çalışmaları ve palyaçolarla farklı oyunlar oynayarak bayramlarını kutlayacak olan çocuklara, boyanabilir bez sırt çantası ve boya kalemi hediye edilecek.