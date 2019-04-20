Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 09:35 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:37 TSİ

Toyota’dan, "Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliği”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek "Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliği” için tüm Türkiye’deki Toyota plazalara gelecek çocuklar bayramlarının tadını çıkarırken, ebeveynleri de tüm Toyota’ları yakından tanıma ve test etme imkanı bulacaklar

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Toyota, gelenekselleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türkiye’ye yayılmış tüm plazalarında çocukları ağırlayacak.

Toyota açıklamasına göre şirket, gelenekselleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak.

Her yıl olduğu gibi çocukların bu anlamlı bayramını birlikte kutlamak isteyen Toyota, 20-23 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye yayılmış tüm plazalarında çocukları misafir edecek.

Çocuklar sürpriz hediyeler ve oyunlarla eğlenirken ebeveynleri de hibrit versiyonuyla birlikte Türkiye’de üretilen Yeni Corolla’yı test edebilecekler.

Yüz boyama, resim çalışmaları ve palyaçolarla farklı oyunlar oynayarak bayramlarını kutlayacak olan çocuklara, boyanabilir bez sırt çantası ve boya kalemi hediye edilecek.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:35 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Toyota’dan, "Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliği” mask
Toyota’dan, "Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliği”
Yılın Yenilikçi Lastik Ödülü ‘Michelin CrossClimate+’in Oldu mask
Yılın Yenilikçi Lastik Ödülü ‘Michelin CrossClimate+’in Oldu
Türk ve Yabancı Öğrenciler MÜSİAD Türk Odası'nda Buluşacak mask
Türk ve Yabancı Öğrenciler MÜSİAD Türk Odası'nda Buluşacak
Sakarya'nın Otomotiv İhracatı Martta Bir Önceki Aya Göre Yüzde 14 Arttı mask
Sakarya'nın Otomotiv İhracatı Martta Bir Önceki Aya Göre Yüzde 14 Arttı
Schlumberger'ın Karı Yüzde 19,8 Azalarak 421 Milyon Dolara Geriledi mask
Schlumberger'ın Karı Yüzde 19,8 Azalarak 421 Milyon Dolara Geriledi
İş Bankası, GES Yatırımları İçin Finansman Desteği Sunuyor mask
İş Bankası, GES Yatırımları İçin Finansman Desteği Sunuyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı mask
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu Tokalaştı
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı mask
YSK Başkanı Güven soruları cevapsız bıraktı
Maltepe'de oy sayımı sona erdi mask
Maltepe'de oy sayımı sona erdi
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi mask
Türkiye’nin ‘Boren’nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avustralya’da Müslüman Toplumu İle Bir Araya Geldi

GALERİ

Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu mask
Şafak vakti 600 polisli Uyuşturucu operasyonu
Günün Videolu Özet Haberleri mask
Günün Videolu Özet Haberleri
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor mask
Vizyona Bu Hafta 12 Film Giriyor
Günün özeti Video Haberler mask
Günün özeti Video Haberler
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı mask
Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı mask
Selde mahsur kalan traktör kepçeyle kurtarıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL