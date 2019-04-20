CEPTETEB Sodexo İş Birliğiyle Avantajlı İhtiyaç Kredisi

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, bin ile 30 bin lira aralığındaki ihtiyaç kredisi 3 ila 60 ay vadeyle ödenebiliyor.
Yaşam kalitesi hizmetlerinde dünya lideri Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak avantajlar sunmaya devam ediyor. CEPTETEB Sodexo iş birliğiyle Sodexo kullanıcıları yüzde 1,96’lık faiz oranıyla avantajlı ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler.
Sodexo, şubeye gitmeden onaylanan kredi tutarını belirlenen hesaba tek tıkla gönderme imkanı tanıyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya için Sodexo kullanıcısı olmanız yeterli.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz