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CEPTETEB Sodexo İş Birliğiyle Avantajlı İhtiyaç Kredisi

Sodexo ve TEB tarafından hayata geçen Sodexo Club Kampanyası ile Sodexo'lular yüzde 1,96'lık faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanıyor.

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Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, bin ile 30 bin lira aralığındaki ihtiyaç kredisi 3 ila 60 ay vadeyle ödenebiliyor.

Yaşam kalitesi hizmetlerinde dünya lideri Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak avantajlar sunmaya devam ediyor. CEPTETEB Sodexo iş birliğiyle Sodexo kullanıcıları yüzde 1,96’lık faiz oranıyla avantajlı ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler.

Sodexo, şubeye gitmeden onaylanan kredi tutarını belirlenen hesaba tek tıkla gönderme imkanı tanıyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya için Sodexo kullanıcısı olmanız yeterli.

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Bugün 09:41 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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